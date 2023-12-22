В Одесі автобуси-велетні вийшли на маршрути: подробиці (відео)

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

Як повідомляють містяни, автобуси-гармошки кілька днів можна побачити на вулицях Пересипського району. На табло автобусів світиться номер маршруту – №141. Але 141 маршрут зразка 2023 року матиме дещо іншу схему руху. Його продовжать від Пересипу до вулиці Преображенської (кут вулиці Пастера) у центрі Одеси.

За розповідями одеситів, автобуси зупиняються на всіх зупинках для громадського транспорту, які визначені маршрутом. Але перевезення пасажирів поки що не здійснюють.

Можна припустити, що таким чином зараз здійснюється обкатка автобусів та побудова хронометражу маршруту для створення графіку.

Повноцінний запуск нового маршруту почнеться після того, як до Одеси приїдуть ще п’ять автобусів з Регенсбурга. Всього місто-побратим подарувало нашому місту 10 низькопідлогових здвоєних пасажирських автобусів марки Mersedes.

Нагадаємо, раніше “Одеське життя” вже писало, що на 141 маршруті діятимуть такі ж пільги на проїзд, як у міському електротранспорті. Отже, навіть пенсіонери зможуть їздити безплатно. Звісно, за наявності пенсійного посвідчення.