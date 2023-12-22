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В Одесі автобуси-велетні вийшли на маршрути: подробиці (відео)

В Одесі автобуси-велетні вийшли на маршрути: подробиці (відео)

На вулицях Одеси сьогодні побачили довгоочікувані автобуси-велетні, які мають сполучити вул. Семена Палія з центром міста – вул. Преображенською. 

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

Як повідомляють містяни, автобуси-гармошки кілька днів можна побачити на вулицях Пересипського району. На табло автобусів світиться номер маршруту – №141. Але 141 маршрут зразка 2023 року матиме дещо іншу схему руху. Його продовжать від Пересипу до вулиці Преображенської (кут вулиці Пастера) у центрі Одеси.

За розповідями одеситів, автобуси зупиняються на всіх зупинках для громадського транспорту, які визначені маршрутом. Але перевезення пасажирів поки що не здійснюють.

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Можна припустити, що таким чином зараз здійснюється обкатка автобусів та побудова хронометражу маршруту для створення графіку.

Повноцінний запуск нового маршруту почнеться після того, як до Одеси приїдуть ще п’ять автобусів з Регенсбурга. Всього місто-побратим подарувало нашому місту 10 низькопідлогових здвоєних пасажирських автобусів марки Mersedes.

Нагадаємо, раніше “Одеське життя” вже писало, що на 141 маршруті діятимуть такі ж пільги на проїзд, як у міському електротранспорті. Отже, навіть пенсіонери зможуть їздити безплатно. Звісно, за наявності пенсійного посвідчення.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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