Перший в Одесі трамвай із кондиціонером скоро почне перевезення пасажирів (фото, відео)

Оновлений вагон “Татру Т-3” презентували одеситам 11 вересня. Від решти одеських трамваїв його відрізняє наявність кондиціонера для пасажирів та розеток для заряджання електронних пристроїв. Нова машина отримала бортовий номер 3249.

Цю приємну для пасажирів міського електротранспорту новину повідомили у комунальному підприємстві “Одесміськелектротранс”.

Незабаром до цього модернізованого трамвая додадуться ще два такі ж, і всього їх стане три. При оновленні трамваї фактично збираються заново. Від старих залишається лише так звана “хребтова балка”.

Раніше для них протягом 2022-2023 років були закуплені комплекти транзисторно-імпульсної системи керування тяговими електродвигунами та комплекту елементів дизайну:

інтер’єру (вартість 12,56 мільйона гривень);

зовнішнього (вартість 7,2 мільйона гривень).

У результаті кожен модернізований трамвай з урахуванням усіх комплектуючих та податків обійшовся комунальному підприємству трохи менше ніж 10 мільйонів гривень.

Робоче місце вагоновожатого в оновленій “Татрі” таке саме, як у вагонах одеської розробки “Одіссей”. Від звичайних “Татр” модернізована зовні відрізняється тим, що частина електроустаткування встановлена ​​на даху, її прикриває помітний кожух.

У новому трамваї 24 місця для сидіння, з них одне особливе, ширше (“полуторне”), на задньому майданчику. Він призначений для маломобільних пасажирів. Там же, ззаду, є місце для інвалідного чи дитячого візка.

Єдина претензія, яку можна висунути новому вагону — відсутність у нього майданчика з низькою підлогою.

Ну і головний плюс та особливість модернізованої “Татри” – у ній, вперше в Одесі, встановлено потужний кондиціонер у салоні для пасажирів.

На перший погляд, версія “Татри” 2023 мало відрізняється від модернізованих трамваїв зразка 2002-2012 років, коли в місті оновили 111 вагонів “Татра-Т3”. Але це лише зовні. Нова модернізація виконана на якісно іншому, рівні вищому, технічному рівні.

Зазначимо, новий трамвай презентували 11 вересня не просто так. Цієї дати в Одесі відзначають 113-ту річницю запуску електричного трамвая.

Вагон вийде на лінію вже завтра, 12 вересня. І курсуватиме він за маршрутом №7.

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