Премія імені Яна Гельмана: хто зі знаменитих одеситів отримав нагороду (фото)

Про це повідомили у Департаменті культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міськради.

Команда «Джентльмени одеського університету» вже вчетверте проводить церемонію нагородження п’яти номінантів, обраних голосуванням членів команди. Основні принципи, що лежать в основі вибору претендентів – внесок у збереження та розвиток історії та культури Одеси.

У наші дні, коли Україна бореться, захищаючи свою землю, важливо зберегти свої цінності та зробити все можливе, щоб наблизити Перемогу. Номінанти на премію Яна Гельмана – люди, які кожен у своїй сфері діяльності, завзято та щиро, намагаються зробити внесок у сьогоднішнє непросте життя Одеси та України, розповісти про нас усьому світу.

Лауреатами премії імені Яна Гельмана у 2023 році стали:

письменник Сергій Рядченко;

режисер Володимир Підгородинський;

головний тренер ФК «Чорноморець» Роман Григорчук;

фотохудожник Ганна Голубовська;

український телеведучий, продюсер, провідний програми «Що? Де? Коли? Олександр Андросов.

Ян Альбертович Гельман – легендарний художній керівник команди «Джентльмени одеського університету», письменник, сценарист, гуморист. Трагічно загинув у 2012 році.

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