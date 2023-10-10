Премія імені Яна Гельмана: хто зі знаменитих одеситів отримав нагороду (фото)

9 жовтня 2023 року в Одесі відбулася четверта урочиста церемонія нагородження лауреатів Премії ім. Яна Гельмана. Присуджують її учасники команди КВК «Джентльмени одеського університету».
Про це повідомили у Департаменті культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міськради.
Команда «Джентльмени одеського університету» вже вчетверте проводить церемонію нагородження п’яти номінантів, обраних голосуванням членів команди. Основні принципи, що лежать в основі вибору претендентів – внесок у збереження та розвиток історії та культури Одеси.
У наші дні, коли Україна бореться, захищаючи свою землю, важливо зберегти свої цінності та зробити все можливе, щоб наблизити Перемогу. Номінанти на премію Яна Гельмана – люди, які кожен у своїй сфері діяльності, завзято та щиро, намагаються зробити внесок у сьогоднішнє непросте життя Одеси та України, розповісти про нас усьому світу.
Лауреатами премії імені Яна Гельмана у 2023 році стали:
- письменник Сергій Рядченко;
- режисер Володимир Підгородинський;
- головний тренер ФК «Чорноморець» Роман Григорчук;
- фотохудожник Ганна Голубовська;
- український телеведучий, продюсер, провідний програми «Що? Де? Коли? Олександр Андросов.
Ян Альбертович Гельман – легендарний художній керівник команди «Джентльмени одеського університету», письменник, сценарист, гуморист. Трагічно загинув у 2012 році.
Читайте також:
- Останнє бажання Яна Гельмана. До ювілею знаменитого КВНщика
- Перша церемонія вручення КВКської премії відбулася в Одесі