Новини Одеси та Одеської області

Премія імені Яна Гельмана: хто зі знаменитих одеситів отримав нагороду (фото)

Премія імені Яна Гельмана: хто зі знаменитих одеситів отримав нагороду (фото)

9 жовтня 2023 року в Одесі відбулася четверта урочиста церемонія нагородження лауреатів Премії ім. Яна Гельмана. Присуджують її учасники команди КВК «Джентльмени одеського університету».

Про це повідомили у Департаменті культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міськради.

Команда «Джентльмени одеського університету» вже вчетверте проводить церемонію нагородження п’яти номінантів, обраних голосуванням членів команди. Основні принципи, що лежать в основі вибору претендентів – внесок у збереження та розвиток історії та культури Одеси.

У наші дні, коли Україна бореться, захищаючи свою землю, важливо зберегти свої цінності та зробити все можливе, щоб наблизити Перемогу. Номінанти на премію Яна Гельмана – люди, які кожен у своїй сфері діяльності, завзято та щиро, намагаються зробити внесок у сьогоднішнє непросте життя Одеси та України, розповісти про нас усьому світу.

Лауреатами премії імені Яна Гельмана у 2023 році стали:

  • письменник Сергій Рядченко;
  • режисер Володимир Підгородинський;
  • головний тренер ФК «Чорноморець» Роман Григорчук;
  • фотохудожник Ганна Голубовська;
  • український телеведучий, продюсер, провідний програми «Що? Де? Коли? Олександр Андросов.

Ян Альбертович Гельман – легендарний художній керівник команди «Джентльмени одеського університету», письменник, сценарист, гуморист. Трагічно загинув у 2012 році.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати