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В Одесі дівчина закидала яйцями пам’ятник Пушкіну (відео)

В Одесі дівчина закидала яйцями пам’ятник Пушкіну (відео)

Пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну на Приморському бульварі в Одесі продовжує мозолити очі деяким городянам. Так сьогодні невідома дівчина влаштувала біля пам’ятника черговий перформанс.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Думська».

«І знову Пушкін: біля погруддя письменника на Приморському бульварі тривають пригоди. На цей раз невідома дівчина закидала пам’ятник яйцями», – наголошується в публікації.

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«Думська» також влаштувала міні-опитування для того, щоб дізнатися думку одеситів про цей своєрідний перформанс. Показово, що більшість читачів такі дії не схвалили:

«Дівчина неосвічена, приїхала з глибинки, хоче себе показати, а як, розуму нема»;
«Вирішила пропіаритися»;
«Краще з таким же ентузіазмом маскувальні сітки плела б або організувала збір хлопцям ЗСУ або дітям-біженцям хворим… Ось це був би патріотизм»,

– пишуть одесити.

Проте знайшлися й ті, хто підтримав такі дії, назвавши дівчину «красунею» та «дівчиною з яйцями», зазначивши, що «це її громадянська позиція» і вкотре нагадавши, що подібним пам’ятникам в українській Одесі не місце.

А що ви думаєте з цього приводу?

Нагадаємо, що в листопаді минулого року одеський художник Ярослав Войцеховський облив пам’ятник Пушкіну червоною фарбою, а в серпні цього року в День незалежності України, Пушкіна на Думській площі «прикрасили» табличкою з написом «Хочу в музей до Каті».

Також в Одесі був помічений портрет Пушкіна в сміттєвому контейнері.

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