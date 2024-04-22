Дюку 196 років: як пам’ятник виглядав раніше та що з ним зробили за час війни (фото)

Як пам’ятник переживає війну

У березні 2022 року через неодноразові обстріли Одеси комунальні служби, наскільки це можливо, захистили пам’ятник Дюку де Рішельє від можливих пошкоджень і обклали його мішками з піском.

За рік мішки з піском стали непридатні і захист пам’ятника оновили, а сам пам’ятник відмили.

Як на пам’ятник у XIX столітті гроші збирали

Отримавши сумну звістку з Парижа про кончину Рішельйо, граф Ланжерон звернувся із закликом до населення розпочати збір коштів на спорудження пам’ятника. Граф Воронцов, який заступив у травні 1823 року на посаду Новоросійського генерал-губернатора, замовив пам’ятник відомому скульптору Мартосу. Він став одним із останніх творінь цього майстра.

Відкриття бронзового пам’ятника Дюку Рішелье відбулося 22 квітня 1828 року.

Не бачив пам’ятник Дюку – не бачив Одесу. Його переодягають у різні одяги.

А в період суворого карантину, коли ми побачили зовсім самотнього Дюка без жодної живої душі поряд, стало по-справжньому страшнувато: якщо вже поряд із пам’ятником Рішельє немає людей, то в місті «шухер». І «Одеське життя» вирішило тоді пригадати, як виглядав Дюк і площа навколо нього, і Потьомкінські сходи в різні епохи та часи.

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Як відкривали пам’ятник Дюку де Рішельє

Відкриття пам’ятника у 1828 році стало справжнім святом для міста. Колись одеський краєзнавець Олександр Чилей поділився зі мною текстом публікації в «Одеському віснику» того року.

«Давно з нетерпінням очікуване відкриття статуї Герцога Рішельє. По закінченні Божественної Літургії, скоєної в тутешньому Спасо-Преображенському соборі, Пан Новоросійський і Бессарабський Генерал-Губернатор, що супроводжувався цивільними та військовими чинами, прибув на бульвар, де споруджено пам’ятник… Там знаходився вже численний збіг народу, перед пам’ятником був збудований батальйон, по кутах решітки, що оточує п’єдестал, майоріли 4 прапори.

Коли всі зайняли свої місця, прочитано було Високий наказ, що дозволяє Одеським жителям спорудити пам’ятник мудрому і доброчесному правителю, що поклав непорушну підставу благоденству Південної Росії … За цим знаком, спав покрив, що наділяв статую, в цю мить пролунала гарматна пальба. . Слідом за цим, комерції радник Сікард, професора Одеського Рішельєвського Ліцею Архангельський і Піллер вимовили пристойні промови — перший — французькою мовою, другий — російською, а останній — італійською. На закінчення баталіон пройшов навколо пам’ятника церемоніальним маршем».

І ще: «Все сприяло тому, щоб свято це зробити блискучим та приємним, і мальовниче становище місця, де воно відбувалося, і прекрасна погода, і почуття сердечної вдячності, яку Одеські жителі мають свого незабутнього благодійника».

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Про Рішельє — найвищим складом

А ось як на відкритті пам’ятника відзначив найвищим складом заслуги Рішельє перед Одесою протоієрей Петро Куницький: «Нехай зніметься покрив і побачимо, що криється під цим, побачимо предмет спільної уваги. Це він, незабутній благодійник Одеси Еммануїл Йосипович Дюк для Рішельє! Громадяни Одеські! Пізнайте лик вашого благодійника, вкажіть вашим чадам і чадам ваших, повідайте їм у спадкове передання її, як сотвори чоловік цей для вас, за днів правління свого. Осиповича Дюка де Рішельє для відновлення і затвердження падаючого граду… Як Ангел благовісник є чоловік обраний до Одеси, сповіщає їй благу волю благого Монарха, дізнається про потреби громадян, клопочеться у Високомонаршого Престолу про дарування пільги та інших милостей та посібників, оживлення з торгівлею подальших морів і земель, і, заповідаючи права всіх і кожного, з рівною прямодушністю, без різниці націй і релігій, робиться спільним батьком і покровителем усіх, а тим самим пов’язує їх, ніби братською любов’ю і згодою… А де єдність, де світ і згоду, там і малі відносини зростають до ступеня величі. Тако благодійний чоловік, виправдавши вибір Великого Монарха, в короткий час, мудрими розпорядженнями та невсипущою опікою, поставив Одесу поряд із багатьма квітучими торгівлею та улаштуванням містами.

І чого він не зробив у дні свого тут правління в міру можливості? Перші Божественні храми, його впливом споруджені; святилища наук його піклуванням та пожертвою засновані; притулок для мореплавців його діяльністю затверджено, сухі околиці граду, бувши доти позбавлені всяких древніх саджень, за його прикладом і наполяганням звернулися в приємні гаї та плодові сади, та інші богоугодні та загальнокорисні заклади при ньому сприйняли початок. Словом, жодний батько сімейства не може мати кращого піклування про дітей своїх, яке мав чоловік цей про користь та вигоди громадян Одеси»…

Фото: Марія Котова, ресурс Євгена Волокіна «Стара Одеса у фото», відкриті джерела.