Труханов залучив до захисту Пушкіна італійців

Про це йшлося під час зустрічі мера Геннадія Труханова з групою італійських парламентаріїв під головуванням Джорджо Муле – голови італійської секції групи міжпарламентського співробітництва Італія – Україна.

Делегація приїхала до Одеси, щоб особисто ознайомитися з містом і його визначними пам’ятками, а також оцінити масштаби руйнувань і визначити конкретні потреби у відновленні.

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Італійці висловили солідарність із міським головою та одеситами щодо збереження спадщини, зокрема, завдяки якій Одеса стала містом ЮНЕСКО. Вони впевнені та живуть за принципом, що не можна стирати історію, якою б вона не була.

«Історія розвивається, тому потрібно дорослішати разом із нею і приймати різні її моменти. В Італії багато опер написано за часів фашизму, будувалися будинки. Але це не привід не відвідувати їх, і тим більше зносити. Мистецтво нікому не належить. Воно належить світу!» – зазначив пан Муле.

Нагадаємо, окрім пам’ятника Пушкіну, в Одесі планують демонтувати і перенести 18 пам’ятників, що містять символіку російської імперської політики. Серед них – пам’ятники Бабелю, Мічуріну та Висоцькому. З огляду на розпорядження начальника Одеської ОДА Олега Кіпера від 26 липня 2024 року, демонтаж здійснюватиме мерія.

У понеділок під стінами Одеської обласної військової адміністрації відбувся мітинг проти знесення пам’ятників і перейменування вулиць. Організатор акції одеський журналіст і громадський діяч Леонід Штекель заявив, що пам’ятники і вулиці, які підпадають під деколонізацію, є невід’ємною частиною історії Одеси. І якщо ми зносимо їхні пам’ятники і назви вулиць – ми вбиваємо Одесу.