Таку гучну заяву зробив напередодні в ефірі польського телебачення єврокомісар із питань сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

За словами чиновника, зміцнення торговельних відносин ЄС з Україною та країнами Південної Америки може бути вигідним для Європи, якщо розгориться торговельна війна між ЄС та США.

Також Міхал Колодзейчак заявив, що Польщі потрібно домовитися з українцями про передачу в оренду, наприклад, на 50 років або про продаж причалу в Одесі, де поляки могли б розмістити свій зерновий порт. Це дало б Варшаві прямий вихід до Чорного моря, а також знизило б витрати країни на експорт сільгосппродукції до країн Африки.

«Куди піде польське зерно, туди піде і європейське зерно. Таким чином ми забезпечимо доступ до Чорного моря, де середня ціна тонни пшениці на 100 злотих вища, тому що транспортні витрати до африканських країн нижчі», – пояснив єврокомісар із питань сільського господарства Польщі.

Він також додав, що Польща могла б використовувати широкі залізничні шляхи України для перевезення польського зерна.

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За його словами, польські компанії, крім іншого, повинні отримати можливість використовувати пів мільйона гектарів української землі. Ці ідеї народилися, нібито, під час переговорів з українською стороною щодо сільського господарства.

Крім того, Колодзейчак висловився про вступ України до Європейського Союзу. Він заявив, що боїться цього, оскільки не знає, до чого це призведе.

«Якби нам хоча б це піднесли на блюдечку – пів мільйона гектарів в Україні для польських тваринницьких компаній», – заявив він.

Водночас польський чиновник зазначив, що ці ідеї, зокрема й порт, – це його особисті ініціативи.

Варто зазначити, що раніше Міхал Колодзейчак підтримував польських аграріїв, які блокували кордон, щоб українська агропродукція не проходила через Польщу. Також, за даними ЗМІ, він намагався зірвати переговори з Україною з цього питання.

Нагадаємо, ввечері 11 березня Росія завдала удару балістикою по Одеському порту. Удар припав на цивільне судно – суховантаж MJ Pinar. Загинули четверо громадян Сирії.