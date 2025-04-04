Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону заявив, що реалізація подібного сценарію неможлива. За його словами, передача Одеси Росії — це варіант, який українська сторона ніколи не підтримає, а сам регіон є недосяжним для російських військ станом на сьогодні.

Очільник ОВА зазначив, що будь-яка спроба захоплення Одеси військовим шляхом вимагатиме надзвичайно великих ресурсів і часу, чого Росія наразі не має. Він нагадав, що з початку повномасштабної війни минуло вже три роки, а наступ на Одеський напрямок залишається безуспішним.

Публікація, яка викликала резонанс, з’явилась у виданні The New York Times. У статті припускається, що Дональд Трамп може погодитися на обговорення можливості передачі частини українських територій Росії під час потенційних переговорів. Серед іншого згадується Одеський порт як критично важливий об’єкт.

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