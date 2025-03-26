Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
За словами заступника голови ДП «АМПУ» В’ячеслава Харкавенка,
модуль управління рухом автотранспорту логістичної портової системи DocPort вже працює в Дунайських портах і Чорноморському порту і в травні стане доступним в Одеському порту.
Система дає змогу ефективніше планувати логістику в порту, оформлення перепусток, обробку вантажів.
Харкавенко зазначив, що цифровізація портової логістики продовжиться і вже в червні цього року розпочнеться впровадження модуля «Морське вікно» як складової DocPort. Його функціонал передбачає перехід від паперового документообігу до електронного обміну даними між суднами і береговими службами.
«Це значно скоротить час на оформлення приходу і виходу суден, зменшить простої в портах і сприятиме зростанню інтенсивності вантажних операцій», – наголосив він.
Нагадаємо, 11 березня 2025 року росія завдала чергового удару по порту в Одесі. Унаслідок атаки загинули четверо людей загинули, пошкоджено цивільне судно та інфраструктуру.
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