Вибух в Одесі (його відлуння чули жителі різних частин міста) лунають буквально за кілька хвилин після початку чергової тривоги, яку оголосили о 20:12. Про наслідки поки не повідомляється.
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Раніше моніторингові Телеграм-канали повідомляли, що у бік Одеси з акваторії Чорного моря рухається ворожий дрон-розвідник.
Наразі повторних пусків не зафіксовано, проте є інформація про загрозу ударних безпілотників. Перші «шахеди» вже з’явилися у морі та попередньо тримають курс на Одеську область.
О 20:36 дано відбій тривоги. Проте при наближенні ударних дронів вона може бути оголошена повторно.
«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.