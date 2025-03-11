Вибух в Одесі (його відлуння чули жителі різних частин міста) лунають буквально за кілька хвилин після початку чергової тривоги, яку оголосили о 20:12. Про наслідки поки не повідомляється.

Раніше моніторингові Телеграм-канали повідомляли, що у бік Одеси з акваторії Чорного моря рухається ворожий дрон-розвідник.

Наразі повторних пусків не зафіксовано, проте є інформація про загрозу ударних безпілотників. Перші «шахеди» вже з’явилися у морі та попередньо тримають курс на Одеську область.

О 20:36 дано відбій тривоги. Проте при наближенні ударних дронів вона може бути оголошена повторно.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.