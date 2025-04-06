Такое громкое заявление сделал накануне в эфире польского телевидения еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

По словам чиновника, укрепление торговых отношений ЕС с Украиной и странами Южной Америки может быть выгодным для Европы, если разгорится торговая война между ЕС и США.

Также Михал Колодзейчак заявил, что Польше нужно договориться с украинцами о передаче в аренду, например, на 50 лет или о продаже причала в Одессе, где поляки могли бы разместить свой зерновой порт. Это дало бы Варшаве прямой выход к Черному морю, а также снизило бы затраты страны на экспорт сельхозпродукции в страны Африки.

«Куда пойдет польское зерно, туда пойдет и европейское зерно. Таким образом мы обеспечим доступ к Черному морю, где средняя цена тонны пшеницы на 100 злотых выше, потому что транспортные расходы в африканские страны ниже», – объяснил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Польши.

Он также добавил, что Польша могла бы использовать широкие железнодорожные пути Украины для перевозки польского зерна.

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По его словам, польские компании, кроме прочего, должны получить возможность использовать полмиллиона гектаров украинской земли. Эти идеи родились, якобы, во время переговоров с украинской стороной относительно сельского хозяйства.

Кроме того, Колодзейчак высказался о вступлении Украины в Европейский Союз. Он заявил, что боится этого, так как не знает, к чему это приведет.

«Если бы нам хотя бы это преподнесли на блюдечке – полмиллиона гектаров в Украине для польских животноводческих компаний», – заявил он.

В то же время польский чиновник отметил, что эти идеи, в том числе и порт, – это его личные инициативы.

Стоит отметить, что ранее Михал Колодзейчак поддерживал польских аграриев, которые блокировали границу, чтобы украинская агропродукция не проходила через Польшу. Также, по данным СМИ, он пытался сорвать переговоры с Украиной по этому вопросу.

Напомним, вечером 11 марта Россия нанесла удар баллистикой по Одесскому порту. Удар пришелся на гражданское судно – сухогруз MJ Pinar. Погибли четверо граждан Сирии.