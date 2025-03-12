Про це повідомив сьогодні у своєму Facebook командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Також він опублікував фото, на яких наочно показано, на що перетворився мирний суховантаж після атаки росіян. Практично – у решето:

«Удари по портах – це удари по продовольчій безпеці світу. Росія свідомо створює загрози глобальному ринку, намагаючись дестабілізувати постачання та порушити міжнародну торгівлю», – прокоментував командувач ВМС.

Він також зазначив, що Військово-Морські Сили ЗСУ продовжують виконувати завдання з захисту українських портів, супроводжуючи цивільні судна та забезпечуючи безпеку морського коридору.

Як повідомляло «Одеське життя», увечері вівторка, 11 березня, російські терористи випустили в сторону Одеси балістичну ракету з касетною бойовою частиною. Удар прийшовся на цивільне судно – суховантаж MJ Pinar. Загинули четверо сирійців – членів екіпажу судна. Ще двоє людей – українець, працівник порту, та сирієць, п’ятий член екіпажу – отримали поранення та були госпіталізовані.

Як розповів сьогодні голова Одеської ОВА Олег Кіпер, одному постраждалому, працівнику порту, громадянину України, надали допомогу на місці. А ще одного громадянина Сирії доставили до лікарні, де його успішно прооперували. Наразі його стан оцінюють як стабільний.