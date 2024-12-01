Одеська котельня, де рік тому впала труба, запрацювала з новим димоходом

Про це повідомляють у соцмережах місцеві жителі.

Те, що на котельні димить уже не обрубок старої труби, а новий змонтований енергетиками димоход, мешканці Пересипського району помітили кілька днів тому.

«Тепер багатьом має стати тепліше», – наголошується у відповідній публікації у групі «Селище Котовського Поскот» у Facebook.

Показово, що новий димоход вдалося зібрати лише за місяць.

За словами директора КП «Теплопостачання міста Одеси» Валерія Іванова, новий газовод уже підключено, але наразі ще не всі роботи завершено – зараз проводиться теплоізоляція нової труби та елементів конструкції нового газоводу.

«Для повного завершення підряднику потрібен певний час, роботи закінчаться цього року», – цитує директора КП видання «Думська».

Нагадаємо, труба котельні «Північна-2» на вулиці імені 28-ї бригади (раніше – Паустовського) впала 26 листопада 2023 року, коли на Одесу обрушився сніговий буран. У результаті без опалення залишилися сотні будинків, дитячі садки та школи. Причиною обвалення труби експерти назвали не лише потужний вітер, а й неякісне виконання робіт під час будівництва.

Відновленням труби котельні «Північна-2», що впала, займалася мерія Одеси – кошти на ремонт у розмірі 60 млн гривень виділила організація UNICEF. Роботи стартували у серпні 2024 року.

Спочатку завершити ремонт планувалося до 1 листопада 2024 року, але перший підрядник, який виграв тендер у вересні, відмовився від виконання робіт, і комунальникам довелося шукати нового – ним стало ТОВ «АКАНТ РБК, що виграло торги в жовтні. Під час торгів підприємство знизило очікувану плату за послуги на 56,9 тис. гривень та стало переможцем.

Загальний бюджет проекту становив 11,26 млн гривень. Усі роботи мають бути виконані до 20 грудня 2024 року.

При цьому, як зазначала заступник Одеського міського голови Ганна Позднякова, будівництво нової труби не вплинуло на терміни початку опалювального сезону у Пересипському районі, оскільки стара труба була придатна для тимчасового використання.

Котельня «Північна-2» забезпечує теплом понад 120 тисяч мешканців міста, серед яких десять дитсадків, дев’ять шкіл та шість медичних закладів.

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