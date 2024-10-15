Визначено підрядника на ремонт постраждалої котельні «Північна-2» на вул. Паустовського

Переможцем тендера з ремонту зруйнованої котельні на Паустовського стало ТОВ «АКАНТ РБК», зареєстроване 2019 року. Відповідну інформацію опубліковано в системі електронних закупівель Prozorro.

Аукціон відбувся 7 жовтня у форматі відкритих торгів з особливостями і конкурентом ТОВ «АКАНТ Реставраційно-будівельна компанія» стало товариство з обмеженою відповідальністю «Стікон». Під час торгів ТОВ «АКАНТ РБК» знизило очікувану плату за свої послуги на 56,9 тисячі гривень і стало переможцем.

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Утім компанія має до 15 жовтня усунути невідповідності в тендерній документації інакше її пропозицію можуть відхилити.

Підрядник має відновити опорні конструкції, відремонтувати покрівлю, встановити нові балки, колони та замінити освітлення. Загальний бюджет проєкту становить 11 млн 26 тис. грн.

Усі роботи мають бути виконані до 20 грудня 2024 року.

Нагадаємо, це друга спроба обрати підрядника цієї осені. Так попередній тендер було оголошено 3 вересня і 19 вересня закупівлю провели з одним учасником – товариством з обмеженою відповідальністю «КБК Фортіс». А 20 вересня підрядник відмовився від виконання робіт.

Відновленням труби котельні “Північна-2”, що впала, займається мерія Одеси – кошти на ремонт у розмірі 60 мільйонів гривень виділила організація UNICEF. Роботи стартували у серпні, зараз ведеться облаштування фундаменту та виготовлення конструкції нової труби. Завершити ремонт планують до 1 листопада 2024 року.

Котельня «Північна-2» забезпечує теплом понад 120 тисяч мешканців міста, серед яких десять дитсадків, дев’ять шкіл і шість медичних закладів.