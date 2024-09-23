Відновлення котельні де впала труба під загрозою: що трапилося

Об’єкт має важливе значення для теплопостачання міста, тому цей тендер є стратегічним. У серпні почалися роботи з облаштування фундаменту та виготовлення конструкцій нової труби. На це UNICEF виділила 60 мільйонів гривень. Завершити роботи планували до 1 листопада.

Одеська фірма «КБК Фортіс», яка виграла попередній аукціон, 20 вересня 2024 року повідомила замовника про відмову від виконання робіт.

За новим тендером, підрядник має відновити опорні конструкції, відремонтувати покрівлю, встановити нові балки, колони та замінити освітлення. Загальний бюджет проєкту складає 11,4 млн грн.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 листопада 2022 року сильний вітер зруйнував димову трубу котельні висотою понад 100 метрів. За висновками фахівців, відремонтувати стару конструкцію неможливо, тому ведуться роботи зі спорудження нової труби.

Котельня «Північна-2» забезпечує теплом понад 120 тисяч жителів міста, серед яких десять дитсадків, дев’ять шкіл та шість медичних закладів.

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