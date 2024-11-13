Програма «Енергодім» в Одесі: як зробити житло теплішим та більш економним

Програма «Енергодім»: Як взяти участь у програмі

Програма «Енергодім» існує з 2019 року. Фінансується вона Державною установою «Фонд енергоефективності» та органами місцевого самоврядування. В Одесі — міською радою. За допомогою програми мешканці багатоквартирного будинку можуть отримати грант на роботи і закупівлі, спрямовані на підвищення енергоефективності житла.

На самому початку війни програма «заморозилася» — видачу грантів на масштабні роботи було припинено. Але останні два роки, за словами депутата міськради Петра Обухова, який курує проект, попит на неї з’явився. І тільки цього року Одеська міськрада виділила пʼять мільйонів гривень, закладених на «Енергодім».

— Процедура взяття участі в програмі «Енергодім» нескладна, — розповідає депутат. — Для початку в будинку, який хоче в ній брати участь, має бути організовано ОСББ. Співвласники проводять у себе загальнобудинкові збори, на яких ухвалюють рішення взяти участь у програмі. Після цього вони звертаються до Фонду енергоефективності, де їм дадуть формуляри всіх необхідних документів. Форми треба заповнити — і можна подавати заявку.

Що можна модернізувати і на яку суму?

Міська рада разом із державою компенсують до 80% витрат на роботи з енергозбереження будинку. Решту 20% беруть на себе співвласники. Саме ОСББ контролює пошук підрядників, вартість закупівель і робіт та їх проведення. Грант приходить вже після закінчення модернізації будинку та оцінки його енергоефективності. Енергоаудит також бере на себе будинок.

Спочатку «Енергодім» пропонував два пакети модернізації.

Пакет «А» (легкий) включає відносно недорогі роботи з високим рівнем окупності.

Пакет «Б» (комплексний) передбачає ширший список досить складних модернізацій.

Зараз, за словами Обухова, Фонд разом із містом виділяють гроші на будь-які роботи, що підвищують енергоефективність будинку: заміну вікон, ремонт даху, утеплення фасаду, встановлення теплового пункту.

З 5 листопада цього року в програмі «Енергодім» з’явилися зміни. Нині ОСББ, які обрали спрощений пакет «А», мають можливість включити до своїх проектів заміну або модернізацію загальнобудинкового котла та допоміжного обладнання — насосів, систем автоматичного регулювання. Це, на думку Петра Обухова, дасть змогу суттєво підвищити енергоефективність будинку та знизити витрати на опалення приблизно на 20%.

Крім того, збільшено граничний розмір гранту: з двох до трьох мільйонів гривень. І ОСББ можуть дозволити собі дорожчі роботи.

Змінено й порядок аудиту реалізованих проєктів. Зокрема — можна подавати заявку на аудит в межах утеплення окремих секцій або частин фасаду житлових будинків.

Тобто при подачі заявки на завершення проекту має бути утеплено не менше двох стін або секцій. Крім того, має бути загерметизовано місця стиків утеплених і неутеплених ділянок.

Модернізація всім ворогам на зло

Попри війну, проєкти модернізації багатоквартирних будинків за програмою «Енергодім» продовжують реалізовувати. Наприклад, у місті Південному ОСББ «Мирний 26» комплексно переобладнало свій будинок. Створено об’єднання в дев’ятиповерховій будівлі, спорудженій 27 років тому, де мешкає близько 150 сімей.

Співвласники обрали пакет Б «Комплексний». У будинку було встановлено вузол комерційного обліку теплової енергії, індивідуальний тепловий пункт, автоматичні регулятори температури на батареях у квартирах і під’їздах; утеплено зовнішні стіни; зроблено теплоізоляцію даху, системи опалення в місцях загального користування, зовнішніх стін нижче рівня ґрунту; замінено вікна та балкони у квартирах.

За словами голови ОСББ Наталії Артюшкіної, робота над проєктом розпочалася ще у 2019 році. Реалізовувати його у Фонді дозволили посекційно — будинок складається з трьох секцій і має понад 13,5 тисячі квадратних метрів опалювальної площі.

З початком війни труднощів ставало дедалі більше. Співвласники почали виїжджати. Потім у будинок був «приліт», і постало питання про доцільність продовження робіт. На диво, всі співвласники згуртувалися і одностайно вирішили закінчити комплексну термомодернізацію будинку всім ворогам на зло.

Загальна вартість проекту склала 20,4 мільйона гривень. Вартість робіт для однієї квартири — 453 гривні за квадратний метр. 14,3 мільйона гривень ОСББ було компенсовано за програмою «Енергодім».

Нині співвласники «Мирного 26» живуть у сучасному та економному будинку — адже платіжка за тепло, за словами Наталії Артюшкіної, стала майже вдвічі меншою.

Тепло під час блекаутів

В Одесі цього року заявки на резервування коштів за програмою «Енергодім» подали 12 багатоквартирних будинків.

Серед них — ОСББ «Одеса-Тополина-10». Це — десятиповерхівка, зведена понад 20 років тому.

— Ми цього року зробили поки що одну дію — дуже важливу, — зазначає керівник ОСББ Володимир Ткаченко. — У нас дахова котельня, і ми закупили інвертор трифазний 10 кіловатів і до нього три великі акумулятори по 100 ампер/годин. За рахунок цього обладнання ми забезпечуємо роботу котельні в момент знеструмлення будинку. Якщо немає електрики, котли і насоси працювати не можуть, і буде дуже холодно. А використовуючи це обладнання, ми запускаємо їх і під час знеструмлення.

За рішенням загальних зборів співвласників, обладнання було куплено на суму майже 286 тисяч гривень. Внесок кожної квартири становив 40 гривень з квадратного метра площі.

— На компенсацію подали 4 жовтня. Київський райвиконком наші документи розглянув і схвалив. Компенсувати обіцяють 70%. Тобто перевести на наш рахунок мають 200 тисяч гривень, — розповідає голова ОСББ. — Питання про затвердження компенсації мають винести на найближчу сесію міськради. Сподіваюся, до порядку денного його включать. Якщо запланують на наступну сесію — будемо чекати.

Про подальші модернізації та капітал ОСББ

ОСББ «Одеса-Тополина-10» — лише два роки. Модернізувати свій будинок тут планують й надалі.

— Є ще задумки різні — думаю, що в майбутньому теж будемо користуватися програмою «Енергодім», — вважає Володимир Ткаченко. — Насамперед мене, як голову правління ОСББ, турбує обладнання котельні — котли, насоси, допоміжне оснащення. Плюс — трубопроводи теплоносія. Вони там зібрані трошки не так, як я це собі робив би вдома. Тобто — неможливо поміняти вентиль, не зрізавши і не приваривши шматок труби. Збірка була зроблена якісно — 20 років усе стоїть. Але, якщо вентиль треба перекрити, можливо, доведеться викликати зварювальника.

Але з подальшою модернізацією будинку доведеться почекати.

— Щоб щось зробити, треба мати якийсь капітал на рахунку. Адже держава обіцяє повернути нам гроші тільки після виконаних нами робіт. До того ж — з урахуванням виконання всіх умов Фонду, — підкреслює Володимир Ткаченко. — Тому неможливо щомісяця або щокварталу влаштовувати збори і збирати гроші на щось. Люди просто не зрозуміють. Тому потрібно зробити паузу. Я думаю, потрібно пройти опалювальний сезон. Минулий ми пройшли «на ура». Усі мешканці були задоволені. Пройдемо цей сезон — а навесні вже будемо більш конкретно щось думати і вирішувати. З чого реально почати і у що ми можемо вкластися — щоб потім мати підстави сподіватися на компенсацію.

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