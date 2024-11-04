Впавшу величезну трубу в Пересипському районі так і не відновили: чи буде тепло в одеситів

Згідно з розпорядженням Одеського міського голови, насамперед до централізованого опалення підключать дитячі садки, школи та лікарні.

Підключення в межах усього міста триватиме від одного тижня до 10 днів.

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При цьому в Пересипському районі міста досі триває будівництво нової труби котельні «Північна-2», яка постраждала під час урагану минулої осені. Ремонт самої котельні затягнувся через те, що переможець аукціону відмовився від виконання робіт, і комунальникам довелося шукати нового підрядника.

Котельня обслуговує 10 дитячих садочків, дев’ять шкіл, шість установ медицини і забезпечує теплом 120 тисяч одеситів. Місцеві жителі побоюються, що залишаться з холодними батареями.

Хід робіт прокоментував депутат Одеської міськради Петро Обухов:

– Зараз цю трубу активно ремонтують. Мерія тримає в секреті, коли будуть закінчені роботи і на якій вони зараз стадії, але видно вже нову трубу, видно великий кран, і, можливо, наступними днями цю трубу піднімуть краном на існуючу основу, і все буде працювати.

Чиновник нагадав, що минулу зиму місто успішно пройшло без цієї труби, оскільки вона виконує радше допоміжну функцію. Усі маленькі та середні одеські котельні обладнані генераторами ще з минулої зими. Якщо будуть блекаути, то більшість одеситів будуть все одно з теплом.

– Думаю, що цей опалювальний сезон буде хорошим, поки ніч ніщо не вказує на те, що можуть бути якісь великі проблеми», – додав він.

Про те, що абоненти котельні «Північна-2» не залишаться без тепла, нашому виданню говорила заступниця міського голови Ганна Позднякова:

– Будівництво нової труби не вплине на терміни початку опалювального сезону на цьому об’єкті. Адже стара труба, частина якої впала минулого року під впливом стихії, все ще придатна для тимчасового використання.

Нагадаємо, відновленням труби, що впала, займається мерія Одеси, а кошти на ремонт у розмірі 60 мільйонів гривень виділила організація UNICEF. Елементи труби виготовляють за індивідуальним проєктом. А збирати її будуть на місці.