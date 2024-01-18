Чому в Одесі впала труба на котельній та яка її подальша доля: відповідь експерта

Про це повідомив під час брифінгу ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури Анатолій Ковров.

Після падіння труби у ніч на 27 листопада під час негоди, були проведені обстеження та надо оцінку технічному стану конструкцій. Згідно з експертною оцінкою, яку надали в Одеській державній академії будівництва та архітектури, Ковров виділив дві основні причини падіння труби:

низька якість виконаних робіт при будівництві конструкції,

неоднорідність бетону.

Труба котельні “Північна-2” на вул. Паустовського була побудована у 1989 році. Капітальний ремонт на ній відбувся у 2014 році. А у 2020 році на обʼєкті проходила планова експертиза, яка не виявила жодних дефектів чи невідповідностей.

За словами Коврова, експерти взяли зразки з різних місць зруйнованої труби й встановили, що вони мали неоднорідну міцність. Як встановила експертиза, цю трубу використовувати не можна, тому на котельні треба будувати нову.

Директорка КП «Теплопостачання міста Одеса» Ганна Позднякова під час брифінгу повідомила, що після закінчення опалювального сезону залишок зруйнованої вітром труби буде демонтовано і розпочнеться будівництво нової димової труби. За словами посадовиці, тендер уже оголошено і до початку наступного опалювального сезону на котельній “Північна-2” буде нова труба.

Окрім того, Позднякова сказала, що оголошено тендер на обстеження інших димових труб котелень міста, аби така ситуація не повторилася.