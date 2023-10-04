В одеській лікарні за 12 мільйонів відремонтують вуличне освітлення

Департамент капітального будівництва Одеської облдержадміністрації оголосив тендер на реконструкцію вуличного освітлення в обласній лікарні за 12 мільйонів гривень.
Інформація про це розміщена на сайті держзакупівель.
Департамент капітального будівництва та шляхового господарства в Одеській облдержадміністрації шукає підрядника для реставрації зовнішнього освітлення на території Одеської обласної лікарні.
Кошторис бюджетних коштів зазначений у закупівлі – 11 млн. 858 тис. 167 грн.
Згідно з прикріпленою документацією, планується прокласти новий підземний кабель та замінити стовпчики.
Аукціон відбудеться 9 жовтня.
Оплата виконаних робіт провадиться після прийняття замовником закінчених робіт або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт протягом 30 календарних днів після підписання.
Нагадаємо, на Одещині перевірено 2500 держзакупівель за період з березня по серпень. 60 тендерів скасовано через недоцільність витрачання коштів.
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