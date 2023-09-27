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Ремонт суду: в Одеській міськраді провалили скандальне голосування щодо бюджету

Ремонт суду: в Одеській міськраді провалили скандальне голосування щодо бюджету

Депутати міськради проігнорували думку одеситів та не проголосували за поправку щодо зменшення на 10 мільйонів фінансування ремонту Київського райсуду.

За відміну фінансування ремонту суду голосували на сесії Одеської міської ради 27 вересня.

Депутати міської ради Олексій Потапський, Вадим Мороховський та Олег Звягін запропонували колегам не ремонтувати Київський райсуд та перевести 10 млн грн до резервного фонду. Проте таке рішення підтримали лише 20 народних обранців, 21 – не голосували, 4 – утрималися.

Не проголосували:

  • Геннадій Труханов
  • Василь Єремія
  • Олександр Авдєєв
  • Оксана Антонішак
  • Олександр Байдерін
  • Ігор Батраков
  • Олег Бриндак
  • Людмила Варавва
  • Сергій Данилюк
  • Марина Лозовенко
  • Ольга Маккогонюк
  • Олександр Матвєєв
  • Левон Нікогосян
  • Світлана Осауленко
  • Тетяна Плаксій
  • Сергій Страшний
  • Дмитро Танцюра
  • Сергій Узунов
  • Олександр Шеремет
  • Андрій Кисловський
  • Олександр Іваницький.

«За» проголосували:

  • Олексій Асауленко,
  • Олександр Едельман,
  • Наталя Жукова,
  • Едуард Стась,
  • Олег Філімонов,
  • Олег Звягін,
  • Ольга Квасніцька,
  • Олександра Ковальчук,
  • Володимир Корнієнко,
  • Лілія Леонідова,
  • Жанна Мандриченко,
  • Вадим Мороховський,
  • Віктор Наумчак,
  • Петр Обухов,
  • Світлана Попова,
  • Олексій Потапський,
  • Дар’я Рибак,
  • Ігор Коваль.

Зазначимо, сьогодні під час сесії одесити знову вийшли на пікет проти недоречних тендерів. Вони вже більше місяця збираються біля будівлі мерії з плакатами та вимагають відміни тендерів, які вважають недоречними під час війни. Люди вийшли з плакатами “Потреби ЗСУ понад усе”, “Хочу дрони для ЗСУ замість суду”, “Насамперед збройні сили”.

Нагадаємо, міське управління капбудівництва провело тендер на реконструкцію будівлі Київського суду на вулиці Варненській на суму 106 млн грн. Вже визначився переможець – фірма «Ремонтно-будівельна ділянка «Одесгоснаб». Компанія готова виконати роботи за 106 млн. грн. Обурені городяни вже місяць виходять на мітинги до мерії з вимогами перенаправити мільйонні бюджетні відрахування на благоустрій на потреби українських військових.

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Виктория Басок ПРОФІЛЬ

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