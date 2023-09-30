Черговий пікет бiля одеської мерії: чого добиваються городяни? (Фото)

Сьогодні, в суботу, 30 вересня 2023 року, одесити знову зібралися біля будівлі мерії на Думській площі, протестуючи проти тендерів, які вважають недоречними в той час, коли війна триває, і мільйони бюджетних коштів логічніше було б направити на підтримку ЗСУ.

Водночас варто зазначити, що з кожним тижнем учасників акції протесту дедалі менше. За даними видання «Думська», на сьогоднішній мітинг зібралося близько 400 городян.

Люди тримали в руках плакати «ЗСУ в першу чергу», «Припиніть вже плутати сліди грошей на ЗСУ», «Досить брехати, гроші людей для ЗСУ!».

В акції також взяли участь родичі загиблих захисників. Багато хто прийшов цілими сім’ями — з дітьми і навіть домашніми вихованцями.

І вже «за традицією» ніхто з чиновників до мітингувальників не вийшов.

27 вересня, у день, коли проходила сесія Одеської міськради, на Думській площі також відбувся пікет. Тоді представників мітингувальників запросили до зали та дали можливість висловитися біля трибуни.

Як повідомляло «Одеське життя», в той день депутати міськради проігнорували думку одеситів та не проголосували за поправку про зменшення на 10 мільйонів фінансування ремонту Київського райсуду.

Нагадаємо, акції протесту в одеської мерії тривають уже понад місяць. Подібний захід відбулося і минулої суботи, 23 вересня, коли городяни також вимагали скасувати сумнівні у дні війни багатомільйонні тендери та спрямувати бюджетні кошти на допомогу нашій армії. А напередодні ініціатор акції керівник одеського благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова висловила сподівання, що ця акція – остання.

Також повідомлялося, що замість «ялинкового» тендеру у міськраді вирішили купити на 6,6 млн форму для муніципальної охорони. І обурені новим тендером, волонтери заявили, що знову вийдуть на протест.

Стаття на тему: Сім голосів протесту: чого вимагають одесити від влади? (відео).

Фото Суспiльного Одеса та Думської