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Замість ялинок форма для охоронців: в Одесі оголосили новий тендер

Замість ялинок форма для охоронців: в Одесі оголосили новий тендер

«Ялинки» скасували, але замість них у міськраді вирішили купити на 6,6 млн. форму для муніципальної охорони. Обурені новим тендером, волонтери знову вийдуть на протест.

Про це повідомила керівник одеського БФ “Корпорація монстрів” Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у facebook.

Вона зазначила, що у списку “необхідних” для муніципалів речей значаться літні штани та кепки.

тендер

“Нічого, що десь на нулі в окопах, хлопці купують собі якісну форму самостійно. Ми піклуватимемося про тих, хто може щодня прийти додому, прийняти душ і випрати свої речі”, – прокоментувала Катерина Ножевнікова. Вона заявила, що здаватися не має наміру і завтра знову виходить на акцію протесту.

Тим часом у міськраді інформують, що цього року у бюджеті міста на посилення обороноздатності передбачено 1 млрд 71 млн грн, з них – 139 млн грн. вже виділено.

бюджет
бюджет

Проте ні городяни, ні депутати не знають, чи ці гроші пішли на потреби військовослужбовців. Так, під час обговорення “воєнного” бюджету на сесії 27 вересня депутати запитали – з міської скарбниці виділяються чималі кошти, проте родичі військових скаржаться, що захисники грошей не бачать.

Частина народних обранців запропонувала запросити військових командирів, щоб ті прозвітували, куди витрачають фінанси громади. Інша частина депутатів обурилася, наголосив, що військові не мають права інформувати про свої закупівлі з метою безпеки.

Нагадаємо, ось уже кілька тижнів поспіль одесити щосуботи збираються перед будівлею мерії на Думській площі. Вони вимагають скасувати сумнівні у дні війни багатомільйонні тендери та спрямувати бюджетні кошти на допомогу ЗСУ. Напередодні ініціатор акції, керівник одеського благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова висловила сподівання, що акція минулої суботи – остання.

Одеське життя” писало, що мерія скасувала шестимільйонний тендер на закупівлю декоративних рослин.

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