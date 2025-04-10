Про події, які відбулися 81 рік тому, читайте в нашій статті: Визволення Одеси: герої, забуті подвиги та кавалерійські атаки
Сьогодні ми дякуємо тим, хто тоді наближав перемогу.
Як повідомили в пресслужбі Одеської міськради, в Одесі залишилося 2 учасниці оборони Одеси: наймолодша в ті роки підпільниця загону «За Батьківщину» Касьянова Євгенія Семенівна, 8 січня 1926 р. н., та партизанка Булавінцева Людмила Олександрівна, яка якраз сьогодні святкує 92-річчя.
Ветерани щомісяця отримують по 5 тисяч грн з міського бюджету.
Також у місті проживає 110 учасників бойових дій – осіб з інвалідністю Другої світової війни, щомісяця вони отримують 3 тис. грн допомоги.
Пам’ять загиблих визволителів Одеси від фашистських загарбників сьогодні вшанували покладанням квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави та обеліску «Крила Перемоги» на площі Десятого квітня.
З нагоди пам’ятної дати мер Одеси Геннадій Труханов зазначив:
«Це не просто історична дата. Це – пам’ять про героїзм, про біль і втрати, про силу духу, яка допомогла вистояти тоді і допомагає нам сьогодні.
Одеса завжди була містом свободи. Містом, яке не підкоряється. Містом, яке вміє любити життя, берегти одне одного і боротися до кінця.
Такою Одесу пам’ятають ті, хто її визволяв. Такою вона залишається і зараз».
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