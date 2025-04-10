Про події, які відбулися 81 рік тому, читайте в нашій статті: Визволення Одеси: герої, забуті подвиги та кавалерійські атаки

Сьогодні ми дякуємо тим, хто тоді наближав перемогу.

Як повідомили в пресслужбі Одеської міськради, в Одесі залишилося 2 учасниці оборони Одеси: наймолодша в ті роки підпільниця загону «За Батьківщину» Касьянова Євгенія Семенівна, 8 січня 1926 р. н., та партизанка Булавінцева Людмила Олександрівна, яка якраз сьогодні святкує 92-річчя.

Ветерани щомісяця отримують по 5 тисяч грн з міського бюджету.

Також у місті проживає 110 учасників бойових дій – осіб з інвалідністю Другої світової війни, щомісяця вони отримують 3 тис. грн допомоги.

Пам’ять загиблих визволителів Одеси від фашистських загарбників сьогодні вшанували покладанням квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави та обеліску «Крила Перемоги» на площі Десятого квітня.

З нагоди пам’ятної дати мер Одеси Геннадій Труханов зазначив:

«Це не просто історична дата. Це – пам’ять про героїзм, про біль і втрати, про силу духу, яка допомогла вистояти тоді і допомагає нам сьогодні.

Одеса завжди була містом свободи. Містом, яке не підкоряється. Містом, яке вміє любити життя, берегти одне одного і боротися до кінця.

Такою Одесу пам’ятають ті, хто її визволяв. Такою вона залишається і зараз».

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