Нагадаємо, у березні 2021 року обласна прокуратура ініціювала судові тяжби проти «Дачі». Як повідомлялося, у прокуратури виникли питання до юридичного статусу історичної будівлі, у якій ресторан розташований. Відтоді пристрасті навколо «Дачі» не вщухають, справа дійшла до Верховного Суду України. Власник закладу Сава Лібкін заявляє про спроби рейдерського захоплення його бізнесу.

«Ми з командою за останній час пережили і переживаємо свої важкі часи. Тиск місцевих прокурорів, зазіхання сусідів на землю і виснажливі судові процеси», – так нещодавно прокоментував судові тяганини власник “Дачі” на своїй сторінці у Фейсбук.

Одеська обласна прокуратура відреагувала на публікацію в ЗМІ, де Сава Лібкін докладно розповідає про суди і тиск на бізнес.

Прокурори наполягають, що діють в інтересах держави і жодних інших підґрунтя немає. Згідно з документами, ресторан «Дача» розташований на території Державного санаторію імені В.П. Чкалова, парк якого має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва.

«При цьому автори таких публікацій часто не згадують той факт, що зазначений Санаторій є об’єктом культурної спадщини, а його парк має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва. На цій території розташований ресторан «Дача», який, як з’ясувалося, займає майже гектар землі без жодних правових підстав», – заявили в прокуратурі.

Ще 2004 року ТОВ «Драйв-Ін» орендувало приміщення санаторію площею 195 кв.м. Через кілька років площу було збільшено до 350 кв.м. А 2018 року завдяки договору, укладеному з регіональним відділенням Фонду держмайна, компанія придбала 49% будівлі – 350 кв. м. І це, незважаючи на те, що дана будівля є частиною об’єкта культурної спадщини і за законом не підлягає приватизації.

Також у прокуратурі заявляють про захоплення земельної ділянки Санаторію ім. В.П. Чкалова. В.П. Чкалова.

«На окрему увагу заслуговує земельна ділянка площею 0,7692 га. На цій території розташовані літній майданчик ресторану «Дача», альтанки, дитячий майданчик, зелені насадження, підпірні стінки тощо. Однак жодного правовстановлювального документа на користування землею компанія не має», – ідеться в повідомленні прокуратури та додали, що йдеться про землі Санаторію, які охороняються державою як частина природно-заповідного фонду України.

Таким чином, з 2021 року прокуратура послідовно вживає заходів на захист інтересів держави щодо незаконного набуття у власність об’єкта культурної спадщини та захоплення земельної ділянки Санаторію.

Також у прокуратурі заявили, що в лютому 2025 року санаторій ім. Чкалова звернувся до поліції. Чкалова звернувся до поліції із заявою про самовільне захоплення вказаної земельної ділянки, що призвело до відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, минулого року власник мережі ресторанів «Компот» ресторатор Сава Лібкін виграв суд проти київських компаній, які неправомірно використовували його торгову марку.