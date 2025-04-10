Про це повідомляє пресслужба перевізника.

З Києва поїзд вирушатиме о 08:33 і прибуватиме до Одеси о 18:08.

У зворотному напрямку – з Одеси – відправлення о 10:28, прибуття до столиці о 21:15.

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В “Укрзалізниці” зазначають, що поїзд стане в пригоді не тільки жителям столиці та Одеси, а й жителям Вінниці, Жмеринки, Подільська, а також Роздільної, Кодими, Рудниці, Вапнярки і Козятина, оскільки на цих станціях передбачено зупинки.

Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в залізничних касах.