Одеса стала першим містом, яке поставило хрест на «блискавичному бліцкригу» фашистів, які пройшли Європу за 36 днів. Наше місто оборонялося 73 дні, а потім провело 907 страшних днів в окупації. За цей час загинули 82 тисячі одеситів, а 78 тисяч були викрадені до Німеччини. А 1 травня 1945 року Одеса однією з перших отримала звання Міста-героя.

Визволення Одеси почалося з «ультиматуму»

Визволення Одеси розпочалося в ніч з 9 на 10 квітня. Радянські війська входили в місто Тираспольським шосе. А командував операцією маршал Родіон Малиновський, який сам був одеситом і дуже цим пишався. Щоб зберегти неповторне обличчя рідного міста, маршал наказав не стріляти і не бомбити Одесу, яка і так уже була сильно зруйнована. Наші війська випустили по місту тільки один снаряд, який генерал Микола Пожарський розпорядився «покласти» в районі Застави. Коли це було виконано, генерал сказав: «Будемо вважати цей постріл ультиматумом для ворога, а для одеситів — звісткою про швидке звільнення».

Мабуть, жодне місто країни не бачило настільки знаменитих визволителів як Одеса. Мало хто знає, що серед них був не тільки «батько ВДВ» Василь Маргелов, а й його 12-річний син Геннадій. Хлопчисько втік на фронт і кілька місяців служив рядовим під командуванням батька. Коли йшли бої за Одесу, Геннадій разом із другом вирушив у місто «бити німця». За це він отримав від батька три доби арешту. А Василь Маргелов за звільнення нашого міста отримав перше генеральське звання.

У боях за Одесу брав участь і знаменитий на весь світ сталінградський снайпер Василь Зайцев. Його рота билася з гітлерівцями в районі джутової фабрики, де знаходився військовий аеродром німців. Зайцев зумів так швидко захопити його, що фашисти не встигли підняти жоден літак. Трофеями стали 18 новеньких «мессершміттів». У центрі міста, на Дерибасівській і в порту, фашистів тіснили частини тоді ще генерала Чуйкова, а на Старосінній площі вів бій партизанський загін Степана Дроздова.

До ранку в місті не залишилося жодного фашиста. Увесь день у місті лунала музика — грали патефони і гармошки, і старі й малі танцювали просто на вулицях, багато хто плакав від радості. На подвір’ях встановлювали столи, виносили продукти, які були в будинку, запрошували радянських солдатів і офіцерів…

За Одесу воювали козаки

Про вулицю генерала Швигіна, що розташована в районі 5-ї станції Фонтану, багато одеситів навіть не чули. А між тим, Ілля Швигін брав особисту участь у визволенні міста. Напередодні наступу на Одесу стало відомо, що німці зібрали в порту солдатів і техніку, щоб вивезти їх із міста. Швигін із 17 бійцями вирушив у місто, сподіваючись викликати паніку в тилу фашистів. Він прекрасно знав Одесу, тому загін по Ланжеронівській дістався до порту практично непоміченим. Почався бій, і німці почали відступати. Прямо з порту генерал відправив радіограму командуванню, що влаштував фашистам хороший «тарарам». Це було настільки неймовірно, що там визнали звістку поганим жартом. Коли стали відомі подробиці операції, Швигіну відправили допомогу. Так, завдяки генералу, було зірвано морську евакуацію німців. Через місяць генерал Швигін загинув під час форсування Дністра. Поховали його на Алеї Слави в Одесі.

Зі звільненням нашого міста пов’язане також ім’я легендарного генерала Ісси Плієва. Він командував кінно-механізованою групою, до якої входили, крім козаків, танки та мотопіхота. У ніч на 10 квітня кавалерія генерала Плієва прорвалася до Татарки і Дальника. Коня під Плієвим убили, але генерал пересів на командирський «Вілліс» і, стоячи на повний зріст, особисто повів козаків в атаку. Коли німці побачили вершників, що мчали з шашками наголо, вони в паніці кинулися тікати. Цього дня козаки очистили від німців район Великого Фонтану. До речі, це була одна з останніх кавалерійських атак в історії.

Про артилеристів і льотчиків

В Одесі багато меморіалів і пам’ятників, пов’язаних із війною. Але не всі імена її героїв відомі одеситам. Наприклад, Олександра Гаврикова, на честь якого названо вулицю в Малиновському районі. Під час боїв за Одесу він був командиром артилерійської батареї. Коли важко поранили командира дивізіону, Гавриков зайняв його місце, і зумів знищити німецьку мінометну батарею і близько взводу гітлерівців. Сам Гавриков загинув від кулі снайпера, який засів в елеваторній вежі. Коли Одесу визволили, героя поховали разом із трьома невідомими солдатами в братській могилі в районі 1-ї Застави.

Герой Радянського Союзу старший лейтенант Іван Улітін був військовим льотчиком, заступником командира ескадрильї, учнем Миколи Краснова. На його рахунку було 19 збитих літаків гітлерівців. Він брав участь у боях за звільнення Одеси, а в травні 1944 року патрулював підступи до міста. Несподівано з’явилися німецькі літаки, збираючись бомбити нашу транспортну колону, що просувалася на південь. Улітін збив літак ведучого групи, але його машину також підбили. На палаючому літаку він протаранив німецький МЕ-109 і загинув під час вибуху. Улітіна поховали на Алеї Слави в Одесі, а його ім’ям назвали вулицю на Ленселищі.

Про всіх визволителів Одеси в межах газетної статті розповісти просто неможливо. На жаль, з кожним роком їх стає все менше. Але одесити пам’ятають і шанують пам’ять тих, хто вигнав фашистів з рідної землі, а Алея Слави була, є і завжди буде священним місцем для жителів нашого міста.

За звільненням Одеси стежила вся Європа

Уже наступного дня після визволення міста, 11 квітня, весь світ дізнався про подвиг Одеси. Про це розповіло британське радіо. Лондонський диктор із неприхованим торжеством у голосі повідомив: «У 1941 році німці пізнали під Одесою силу російського опору. У 1944 році вони відчули міць російського наступу».

Фото: з відкритих джерел

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