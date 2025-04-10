О события, которые произошли 81 год назад, читайте в нашей статье: Освобождение Одессы: герои, забытые подвиги и кавалерийские атаки

Сегодня мы благодарим, кто тогда приближал победу.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, в Одессе осталось 2 участницы обороны Одессы: самая молодая в те годы подпольщица отряда «За Родину» Касьянова Евгения Семеновна, 8 января 1926 г.р. и партизанка Булавинцева Людмила Александровна, которая как раз сегодня празднует 92 летие.

Ветераны ежемесячно получают по 5 тысяч грн из городского бюджета.

Также в городе проживает 110 участников боевых действия — лиц с инвалидностью Второй мировой войны, ежемесячно они получают 3 тыс. грн помощи.

Память погибших освободителей Одессы от фашистских захватчиков сегодня почтили возложением цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы и обелиску «Крылья Победы» на площади Десятого апреля.

По случаю памятной даты мэр Одессы Геннадий Труханов отметил:

“Это не просто историческая дата. Это — память о героизме, о боли и потерях, о силе духа, которая помогла выстоять тогда и помогает нам сегодня.

Одесса всегда была городом свободы. Городом, который не покоряется. Городом, который умеет любить жизнь, беречь друг друга и бороться до конца.

Такой Одессу помнят те, кто ее освобождал. Такой она остается и сейчас”.

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