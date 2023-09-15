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Одеса придбає 13 багатосекційних трамваїв для маршруту “Північ-Південь”

Одеса придбає 13 багатосекційних трамваїв для маршруту “Північ-Південь”

Реалізація проекту “Північ-Південь” в Одесі підходить до заключного етапу. Для цього маршруту місто придбає 13 нових багатосекційних трамваїв.

Про це під час сьогоднішнього засідання Міської тристоронньої соціально-економічної ради повідомила директор КП «Одесміськелектротранс» Інеса Мандрус.

Вона наголосила, що маршрут трамвая №7 від вул. Паустовського до 16-ї станції Люстдорфської дороги дуже популярний серед мешканців та гостей міста. Цим маршрутом користується 21,2% загальної кількості всіх пасажирів, що перевозяться міським електротранспортом.

За кредитні гроші Європейського інвестиційного банку Одеси передбачено придбання 13 нових багатосекційних трамваїв із низьким рівнем статі. Очікується сплата авансового платежу за їх постачання.

Купівля нових вагонів дозволить ще більше збільшити обсяги пасажирських перевезень трамваєм завдяки заміні автобусів малої пасажиромісткості на сучасний електротранспорт.

Нагадаємо, 28 липня 2022 года в Одесі запустили трамвайний маршрут «Північ – Південь». Тепер мешканці селища Котовського, Лузанівки, Пересипу зможуть дістатися центральної частини міста на трамваї №7.

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