Найсучасніший одеський трамвай почав перевозити пасажирів

Обкатка та випробування трамвая на маршруті пройшла у середу, 3 січня.

Як повідомляло “Одеське життя”, Одеса отримала перший трисекційний трамвай “Татр-Південь”. Це сучасний трамвай із низькою платформою для зручності пасажирів. Салон оснащений ергономічними кріслами та великими вікнами. Кабіна водія та пасажирський салон обладнані кондиціонерами, портами USB, точкою доступу Wi-Fi.

Цього року трамвайний парк Одеси поповниться ще на 13 таких багатосекційних трамваїв, які місто отримає в рамках проекту «Міський громадський транспорт України». Проект реалізовано завдяки фінансовій угоді між Україною та Європейським інвестиційним банком.

За останні 7 років на одеські маршрути вийшли 57 нових тролейбусів та 32 модернізовані трамваї, зазначив під час тестування нового трамвая «Татра-Південь» мер Одеси Геннадій Труханов.

“У наших планах – повністю позбутися застарілого транспорту. І ми вже пропонуємо приватним перевізникам підхопити цю тенденцію. Тож працюємо далі!”

– сказав міський голова.

Нагадаємо, на 18-метрові автобуси, подаровані Одесі містом-побратимом Регенсбургом, не можуть знайти водіїв. Тому зараз ведуться переговори із партнерами, щоб забезпечити навчання жінок на такому транспорті.