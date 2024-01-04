Новини Одеси та Одеської області

Найсучасніший одеський трамвай почав перевозити пасажирів

Найсучасніший одеський трамвай почав перевозити пасажирів

В Одесі пройшов тестування та почав возити пасажирів новий 26-метровий багатосекційний трамвай. Він курсує маршрутом № 17 – від Куликова поля до одинадцятої станції Великого Фонтану.

Обкатка та випробування трамвая на маршруті пройшла у середу, 3 січня.

Як повідомляло “Одеське життя”, Одеса отримала перший трисекційний трамвай “Татр-Південь”. Це сучасний трамвай із низькою платформою для зручності пасажирів. Салон оснащений ергономічними кріслами та великими вікнами. Кабіна водія та пасажирський салон обладнані кондиціонерами, портами USB, точкою доступу Wi-Fi.

Цього року трамвайний парк Одеси поповниться ще на 13 таких багатосекційних трамваїв, які місто отримає в рамках проекту «Міський громадський транспорт України». Проект реалізовано завдяки фінансовій угоді між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Читайте також: В Одесі відродять автобусний маршрут: з автобусами-гармошками та пільгами (фото)

За останні 7 років на одеські маршрути вийшли 57 нових тролейбусів та 32 модернізовані трамваї, зазначив під час тестування нового трамвая «Татра-Південь» мер Одеси Геннадій Труханов.

“У наших планах – повністю позбутися застарілого транспорту. І ми вже пропонуємо приватним перевізникам підхопити цю тенденцію. Тож працюємо далі!”
– сказав міський голова.

Нагадаємо, на 18-метрові автобуси, подаровані Одесі містом-побратимом Регенсбургом, не можуть знайти водіїв. Тому зараз ведуться переговори із партнерами, щоб забезпечити навчання жінок на такому транспорті.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати