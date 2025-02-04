Один такий трамвай може перевозити до 300 осіб і має 71 місце для сидіння. Візки з двоступеневим підвішуванням забезпечують плавний рух навіть на складних ділянках шляху. Вагон і кабіна водія оснащені системами кондиціонування повітря, Wi-Fi, відеоспостереженням.

Перший багатосекційний вагон довжиною 26 метрів Одеса отримала 2023 року. Ці вагони виробляє компанія «Татра-Південь» і поставляє в рамках проєкту Міський громадський транспорт України за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.

Загалом в Одесі таких трамваїв має бути 13 одиниць – саме стільки придбало місто за умовами кредитного договору на суму в 20 мільйонів євро.

Зазначимо, вироблені в Дніпрі трамваї вже були поставлені в кілька міст України, за винятком самого Дніпра. У 2024 році Одеса була одним із двох міст України, де змогли дозволити собі купити нові вагони. Другим був Львів.

Одеса не вперше реалізує аналогічні проєкти за участю Євросоюзу. Адже раніше за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку придбали 47 нових тролейбусів. А також в планах за кошти Європейського інвестиційного банку придбати електробуси.

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