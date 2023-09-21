Нові назви отримають сквер біля будівлі Одеської ОВА та алея у парку

Частина Парку обласної ради з боку вулиці Канатної біля будівлі Одеської обласної військової адміністрації називатиметься сквером “Слави та Волі”. А одну з алей парку Перемоги назвуть на честь Служби безпеки України.

Про це стало відомо із засідання Історико-топонімічної комісії при Одеській міській раді, повідомляє кореспондент “Одеського Життя”.

В Одесі з’явиться сквер “Слави та Волі” з меморіалом

Головним об’єктом майбутнього скверу стане меморіал “Борців за Україну”, присвячений захисникам, які віддали своє життя за свободу нашої країни.

Як виглядатиме меморіал та сквер навколо, “Одеське життя” вже розповідала у фоторепортажі: Як виглядатиме мега-сквер перед Одеською ОДА.

Комісія вирішила рекомендувати депутатам Одеської міськради затвердити назву скверу як “Слави та Волі”. Але перед цим варіант має отримати добро від юридичного департаменту мерії та земельної комісії муніципалітету.

Межі скверу будуть обмежені вулицею Канатною та проспектом Гагаріна.

У парку Перемоги з’явиться алея СБУ

Також Історико-топонімічна комісія рекомендувала назвати одну з алей у парку Перемоги на честь Служби безпеки України (СБУ).

Раніше вже було ухвалено рішення присвоїти алеям парку такі назви:

алея Сил спеціальних операцій;

алея Прикордонників;

алея Сухопутних військ;

алея Військово-Морських Сил;

алея Повітряних Сил;

алея Десантно-штурмових військ;

алея Національної гвардії;

алея Сил територіальної оборони;

алея Волонтерів;

алея Розвідників.

Раніше ми писали, що одна із центральних вулиць на селищі Котовського в Одесі змінить назву з генерала Бочарова на героя російсько-української війни Владислава Бувалкіна.

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