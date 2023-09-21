Новини Одеси та Одеської області

Нові назви отримають сквер біля будівлі Одеської ОВА та алея у парку

Нові назви отримають сквер біля будівлі Одеської ОВА та алея у парку

Частина Парку обласної ради з боку вулиці Канатної біля будівлі Одеської обласної військової адміністрації називатиметься сквером “Слави та Волі”. А одну з алей парку Перемоги назвуть на честь Служби безпеки України.

Про це стало відомо із засідання Історико-топонімічної комісії при Одеській міській раді, повідомляє кореспондент “Одеського Життя”.

В Одесі з’явиться сквер “Слави та Волі” з меморіалом

Головним об’єктом майбутнього скверу стане меморіал “Борців за Україну”, присвячений захисникам, які віддали своє життя за свободу нашої країни.

Як виглядатиме меморіал та сквер навколо, “Одеське життя” вже розповідала у фоторепортажі: Як виглядатиме мега-сквер перед Одеською ОДА.

Комісія вирішила рекомендувати депутатам Одеської міськради затвердити назву скверу як “Слави та Волі”. Але перед цим варіант має отримати добро від юридичного департаменту мерії та земельної комісії муніципалітету.

Межі скверу будуть обмежені вулицею Канатною та проспектом Гагаріна.

У парку Перемоги з’явиться алея СБУ

Також Історико-топонімічна комісія рекомендувала назвати одну з алей у парку Перемоги на честь Служби безпеки України (СБУ).

Парк Победы

Раніше вже було ухвалено рішення присвоїти алеям парку такі назви:

  • алея Сил спеціальних операцій;
  • алея Прикордонників;
  • алея Сухопутних військ;
  • алея Військово-Морських Сил;
  • алея Повітряних Сил;
  • алея Десантно-штурмових військ;
  • алея Національної гвардії;
  • алея Сил територіальної оборони;
  • алея Волонтерів;
  • алея Розвідників.

Раніше ми писали, що одна із центральних вулиць на селищі Котовського в Одесі змінить назву з генерала Бочарова на героя російсько-української війни Владислава Бувалкіна.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати