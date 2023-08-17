Жуковського та інші вулиці Одеси пропонують перейменувати на честь героїв війни: список (відео)

Активісти та громадські організації пропонують перейменувати відомі вулиці в Одесі на честь загиблих героїв російсько-української війни. Йдеться про Жуковського, Бочарова, Петрова, Черняховського, Посмітного та Говорова.

Які вулиці Одеси можуть назвати на честь полеглих героїв

Озвучили свої пропозиції щодо перейменування вулиць представники Ветеранс Хаб Одеса, Південного відділення Інституту національної пам’яті та керівник територіального відділу Міністерства ветеранів Микола Сторожук. Це імена загиблих воїнів, яким було надано звання Героя України або вони є кавалерами ордена “За мужність”.

Так пропонується перейменувати:

вул. Жуковського у вул. Віталія Блажка (майор, командир снайперської групи ОЗСП «Азов» загинув 08.05.2022 обороняючи Маріуполь. Кавалер орденів «За мужність» І, ІІ, ІІІ ступенів. Захищав Україну з 2014 року. вул. генерала Бочарова у вул. Владислава Бувалкіна (майстер-сержант СБУ, загинув 20.03.2022. Кавалер орденів «За мужність» І, ІІ, ІІІ ступенів, Герой України). вул. генерала Петрова у вул. Дениса Максишко (старший лейтенант, командир батареї 28 ОМбР, загинув 14.03.2022 у селі Прибузьке Миколаївської області. Герой України). вул. Маршала Говорова у вул. Валерія Самофалова – матрос ВМС ЗС України, 137 ОБ морської піхоти, загинув 18.03.2022 у Миколаєві. Герой України Під час бою вперше в історії російсько-української війни збив одразу 3 ворожі вертольоти Мі-35 за допомогою ПЗРК «Голка»). вул. Черняховського у вул. Артура Савельєва (старший солдат полку “Азов” загинув 02.03.2022 обороняючи Маріуполь. Кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня). вул. Посмітного у вул. Євгенія Танцюри (головний сержант полку «Азов» загинув у ніч з 29 на 30.03.2022, захищаючи Маріуполь. Кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Назви Одеських вулиць – це зброя

У нас є чомусь 16 провулків Суворова, але немає вулиць на честь наших отаманів українського козацького війська, українських січових стрільців, немає назв врахувати героїв сучасної українсько-російської війни. Я казав, що топоніміка в умовах війни – це зброя, – заявив Микола Сторожук.

У заяві громадської організації “Деколонізація. Україна” сказано, що Одеська міська рада має нарешті вшанувати назви вулиць іменами конкретних військових. Тому що місцева влада понад дев’ять років саботує увічнення імен захисників, які загинули під час захисту нашої країни.

“9 років саботажу та більше року різного роду маніпуляцій з боку місцевої влади досі залишають Одесу без вулиць, названих на честь загиблих після 24.02.2022 героїв цієї війни. Ні у мера, ні у ради чи історико-топонімічної комісії немає жодних перешкод, щоб найближчим часом ці пропозиції пройшли громадські обговорення і були проголосовані”, – каже адвокат Артем Карташов, який представляє цю організацію.

Нагадаємо, що в Одесі триває процес присвоєння вулицям нових назв замість тих, що пов’язані з колоніальною політикою російської імперії і радянського тоталітарного режиму, що змінив її.

Раніше ми писали, що в Одесі проходить електронне громадське обговорення щодо перейменування об’єктів топоніміки, яке триватиме до 10 вересня 2023 року. Усього перейменувати планують змінити 49 назв у різних районах міста.

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