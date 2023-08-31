Відома вулиця селища Котовського в Одесі змінить назву

Вулиця Генерала Бочарова – одна з основних у спальному районі Одеси, яку називають селищем Котовського. Найближчим часом вона змінить назву на честь героя російсько-української війни.

Як повідомили “Одеському Життю” у історико-топонімічної комісії, міській раді буде рекомендовано перейменувати вулицю Генерала Бочарова на вулицю Владислава Бувалкіна.

Владислав Бувалкін – одесит, який захищав Україну з 2014 року. Він повний кавалер ордена “За мужність”, а 2022 року йому було присвоєно звання Героя України (посмертно).

У березні 2022 р. у складі групи спецназу Служби безпеки України майстер-сержант Владислав Бувалкін загинув у бою при обороні Київської області поблизу смт Макарів Бучанського р-ну. Повертаючись із завдання, група потрапила під танковий обстріл. Вибух одного із ворожих снарядів обірвав життя героїчного одесита.

Нині Вулиця Бочарова носить ім’я радянського генерала Леоніда Бочарова (1909-1964). Він був начальником політвідділу Приморської армії під час оборони Одеси у 1941 році. Керував партійно-політичною роботою радянських військових частин та з’єднань при обороні Одеси та Севастополя.

З ініціативою назвати відомі вулиці в Одесі на честь загиблих героїв російсько-української війни виступили активісти та громадські організації. Мова про такі назви як Жуковського, Бочарова, Петрова, Черняховського, Посмітного та Говорова. Докладніше про це читайте за посиланням вище.

Як бачимо, питання з вулицею Бочарова майже вирішене, хоча остаточне рішення за депутатами Одеської міської ради.

Що стосується інших вулиць, назви яких запропоновано перейменувати, поки ніяких рішень не було прийнято.

Нагадаємо, що в Одесі триває процес присвоєння вулицям нових назв замість тих, що пов’язані з колоніальною політикою російської імперії і радянського тоталітарного режиму, що змінив її.

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Інфографіка – “Думська”