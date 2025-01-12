Подробиці події розповіли у прес-службі обласного управління поліції.

Попередньо поліцейські встановили, що близько 20:00 години підліток піднявся на вантажний потяг, де отримав удар електричним струмом.

Дорогою до лікарні підліток помер.

Зараз у поліції встановлюють всі обставини події, після чого йому буде надано правову кваліфікацію.

«Ще раз наголошуємо, що залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, які небезпечні не лише під час торкання, а й на відстані. Закликаємо дорослих контролювати дозвілля та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки», – нагадують поліцейські.

Як повідомлялося раніше, в котеджному селищі Совіньйон-3 Одеського району трагічно загинув 16-річний підліток. Попередньо хлопець скоїв самогубство.

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