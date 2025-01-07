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В Одеському районі трагічно загинув 16-річний підліток

В Одеському районі трагічно загинув 16-річний підліток

У котеджному селищі Совіньйон-3 Одеського району від травм, отриманих під час падіння з вікна багатоповерхівки, помер підліток. Попередньо, дитина вчинила самогубство.

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Про це повідомили в поліції Одеської області.

трагедія сталася вчора, 6 січня, близько 13-ї години. Місцева жінка повідомила в поліцію, що біля багатоповерхового будинку, в якому проживає, виявила травмованого хлопця.

Йому викликали «швидку», але дорогою до лікарні він, на жаль, помер.

Попередньо поліцейські встановили, що підліток вистрибнув із вікна під’їзду, розташованого на шостому поверсі багатоповерхівки.

Відомо, що загиблий жив у Чорноморську з бабусею. Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.

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