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На Одещині від удару електрострумом загинув підліток

На Одещині від удару електрострумом загинув підліток

Трагічний випадок стався в ніч проти суботи, 21 жовтня, у Подільському районі Одеської області: від удару електричним струмом загинув підліток. Це сталося у вантажному парку станції Слобідка Одеської залізниці.

За інформацією ДСНС, підлітка вразило електрострумом, коли він заліз на дах вагона. Рятувальники зняли тіло загиблого хлопця за допомогою триколінних сходів, мотузки та нош.

За даними рятувальників, постраждали ще двоє підлітків, 2006 та 2007 років народження, яких у тяжкому стані госпіталізували.

У поліції уточнили, що троє мешканців села Слобідка 14, 16 та 17 років, повертаючись із парку відпочинку, проходили через вантажний парк залізниці, щоб скоротити шлях. З метою розважитись двоє приятелів залізли на вагон, де їх ударило струмом.

В результаті наймолодший із підлітків загинув на місці, а його 16-річний товариш отримав опіки та був доставлений до лікарні. Третій юнак, який був очевидцем події, не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, раніше на Одещині серйозні травми від удару електричним струмом отримали двоє співробітників одного з підприємств критичної інфраструктури.

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