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Стало погано на уроці фізкультури: на Одещині раптово помер підліток

Стало погано на уроці фізкультури: на Одещині раптово помер підліток

На Одещині поліцейські встановлюють обставини раптової смерті 15-річного підлітка на уроці фізкультури.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, про трагічну подію, яка сталася сьогодні, 17 грудня, близько 13 години в одному із сіл Березовського району, правоохоронцям повідомили лікарі швидкої допомоги.

Попередньо правоохоронці встановили, що учневі 10 класу стало погано на уроці фізкультури, він попросив вийти, а в коридорі впав. Вчителі викликали підлітку «швидку» та намагалися надати йому медичну допомогу, але лікарі, які прибули на місце, на жаль, констатували смерть хлопця.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Причину смерті дитини встановлюють судово-медичні експерти.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, додали в поліції.

Раніше «Одеське життя» розповідало, як 13-річний підліток з Одеської області став посмертним донором і врятував 5 людей.

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