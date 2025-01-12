Подробности происшествия рассказали в пресс-службе областного управления полиции.
Предварительно полицейские установили, что около 20:00 часов подросток поднялся на грузовой поезд, где получил удар электрическим током.
По дороге в больницу подросток скончался.
Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ему будет дана правовая квалификация.
«Еще раз подчеркиваем, что железнодорожные станции и поезда находятся под высоковольтными линиями, которые опасны не только при касании, но и на расстоянии. Призываем взрослых контролировать досуг и постоянно напоминать им основные правила безопасного поведения», – напоминают полицейские.
Как сообщалось ранее, в коттеджном поселке Совиньон-3 Одесского района трагически погиб 16-летний подросток. Предварительно, парень совершил самоубийство.
Читайте также:
- Стало плохо на уроке физкультуры: в Одесской области внезапно умер подросток;
- На железной дороге под Одессой трагически погиб мужчина;
- Одесская область: на железной дороге трагически погибла девочка-подросток.