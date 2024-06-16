Одеська область: на залізниці трагічно загинула дівчинка-підліток

За інформацією обласного управління поліції, на дівчинку-підлітка наїхав вантажний потяг близько 15 години на перегоні між станціями Мардарівка та Чубівка. Повідомлення про трагічну подію до поліції надійшло від машиніста.

Попередньо поліцейські встановили, що мешканка Кульницької ОТГ 2008 року народження йшла між шляхами та на звукові сигнали, які подавав машиніст, не реагувала. Йому довелося застосувати екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося.

На місці працюють слідчі.

Раніше в Одесі 13-річного підлітка вбив непрацюючий фонтан.