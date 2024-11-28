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На залізниці під Одесою трагічно загинув чоловік

На залізниці під Одесою трагічно загинув чоловік

Поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка на залізниці Одеського району.

За повідомленням обласного управління поліції, трагедія сталася напередодні ввечері, 27 листопада, на залізничній станції «Одеса-Східна».

Попередньо поліцейські встановили, що під час наближення вантажного поїзда 50-річний одесит стрибнув на колії.

Машиніст, помітивши чоловіка, застосував екстрене гальмування, однак це не допомогло уникнути трагедії. Від отриманих травм потерпілий загинув.

Поліцейські встановлюють повні обставини події, після чого йому буде надано правову кваліфікацію.

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