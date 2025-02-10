Старая Одесса в фото
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це розповіли у прес-службі одеської мерії.

«Одеса була заснована на місцевості вкрай бідній на рослинність. У  січні 1812 року до міста на запрошення герцога Рішельє прибув німецький садовий майстер Ганс Герман. Він створив міську плантацію рослин, що знаходилася приблизно на місці сучасного стадіону «Спартак». Тут вирощували перші дерева для озеленення міста, а також рослини та трави для одеських лікарень.», – йдеться у тексті публікації.

Стара Одеса у фото2

Тих мізерних коштів, які отримували перші озеленювачі, вистачало лише на оплату праці самого Германа та двох його помічників. Але їх сил для догляду за плантацією та озелененням міста явно не вистачало. На допомогу Германові почали привозити арештантів, але вони не горіли бажанням допомагати садовому майстру. Дійшло до того, що з ув’язненими почали приїжджати пристави, щоби спостерігати за роботами.

Вже до кінця наступного року вздовж одеських тротуарів росло 240 нових дерев. Незабаром на вулицях з’явилися й акації, які порадив садовому майстру висадити в місті граф Михайло Воронцов.

Старая Одесса в фото3

При Воронцові Герман був удостоєний звання Почесного громадянина Одеси.

Стара Одеса у фото3Читайте також:

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою