Про це розповіли у прес-службі одеської мерії.

«Одеса була заснована на місцевості вкрай бідній на рослинність. У січні 1812 року до міста на запрошення герцога Рішельє прибув німецький садовий майстер Ганс Герман. Він створив міську плантацію рослин, що знаходилася приблизно на місці сучасного стадіону «Спартак». Тут вирощували перші дерева для озеленення міста, а також рослини та трави для одеських лікарень.», – йдеться у тексті публікації.

Тих мізерних коштів, які отримували перші озеленювачі, вистачало лише на оплату праці самого Германа та двох його помічників. Але їх сил для догляду за плантацією та озелененням міста явно не вистачало. На допомогу Германові почали привозити арештантів, але вони не горіли бажанням допомагати садовому майстру. Дійшло до того, що з ув’язненими почали приїжджати пристави, щоби спостерігати за роботами.

Вже до кінця наступного року вздовж одеських тротуарів росло 240 нових дерев. Незабаром на вулицях з’явилися й акації, які порадив садовому майстру висадити в місті граф Михайло Воронцов.

При Воронцові Герман був удостоєний звання Почесного громадянина Одеси.

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