У 1863 році Загальна міська дума міста Одеси ухвалила рішення про необхідність створення у місті «науково-навчальної» астрономічної обсерваторії у складі утвореного в Одесі університету. Для побудови обсерваторії було виділено територію колишнього сигнального телеграфу, розташованого в урочищі Ланжерон, поблизу південно-східного кріпосного валу «суворівської» фортеці, який частково зберігся і понині.

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У цей час кафедру астрономії в Одеському університеті очолював магістр астрономії, професор Леопольд Хоміч Беркевич – український астроном польського походження.

Леопольд Беркевич та університетський архітектор Панталіон Йодко разом спроектували Одеську університетську обсерваторію та розпочали її будівництво у 1870 році за фінансової підтримки державного казначейства та Одеської міської думи.

15 серпня 1871 року відбулося урочисте відкриття обсерваторії. Беркевич став директором новоствореного закладу та очолював його до 1880 року.

Раніше «Одеське життя» розповідала, на честь кого перейменували 3-ту Суворовську вулицю в Одесі.

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