Об этом рассказали в пресс-службе одесской мэрии.

«Одесса была основана на местности крайне бедной растительностью. В январе 1812 года в город по приглашению герцога Ришелье прибыл немецкий садовый мастер Ганс Герман. Он создал городскую плантацию растений, находившуюся примерно на месте современного стадиона «Спартак». Здесь выращивали первые деревья для озеленения города, а также растения и травы для одесских больниц», – говорится в тексте публикации.

Тех скудных средств, которые получали первые озеленители, хватало только на оплату труда самого Германа и двух его помощников. Но их сил по уходу за плантацией и озеленением города явно не хватало. И в помощь Герману начали привозить арестантов, но они не горели желанием помогать садовому мастеру. Дошло до того, что с заключенными начали приезжать приставы, чтобы наблюдать за работами.

Уже к концу следующего года вдоль одесских тротуаров росло 240 новых деревьев. Вскоре на улицах появились и акации – их посоветовал садовому мастеру высадить в городе граф Михаил Воронцов.

И именно при Воронцове Герман был удостоен звания Почетного гражданина Одессы.

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