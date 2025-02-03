Нещодавнє рішення Кабінету міністрів України торкнулося одразу 20 географічних найменувань в Одеській області. Зміни назв торкнулися і знакових об’єктів в Одесі: парк санаторію імені Горького перейменовано на Джерельний, а парк санаторію імені Чкалова тепер має назву Французький. А відомий “Пушкінський платан” у центрі міста тепер іменується «Західним».

За даними дендрологів, вік дерева перевищує 150 років. Воно має значну історичну та екологічну цінність, забезпечуючи затінок і покращуючи мікроклімат центральних районів міста.

Зазначимо, назва «Пушкінський платан» – неофіційна і виникла в народі. Проте влада Одеси ініціювала перейменування дерева, запропонувавши нову нову назву – «Західний платан».

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