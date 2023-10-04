Мобілізація: в Україні вже працює електронний реєстр військовозобов’язаних

В Україні почав працювати єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних, який називається “Оберіг”. Наразі триває робота щодо його наповнення.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, єдиний електронний реєстр заповнений інформацією про громадян, які підлягають мобілізації більш ніж на 90%.

Це досить захищений продукт, який не має натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора роки повномасштабної війни немає витоку чутливої ​​інформації, –

заявив про надійність сервісу Михайло Федоров.

Передувало запуску єдиного реєстру вимога міністра оборони Рустема Умерова. Заступивши на посаду, він заявив, що найближчим часом запровадять електронний військовий квиток, запустять єдиний реєстр призовників і цифровізують військово-лікарську комісію.

На думку чиновника, це майже обнулить корупційну складову та знизить відсоток ухилянтів серед призовників.

Довідка.

Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» — державний реєстр, що містить інформацію про всіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів віком від 17 до 60 років.

Ця електронна інформаційна система для збору, зберігання, обробки та використання персональних даних створена для забезпечення військового обліку громадян України. Створення і робота реєстру фінансується за рахунок держбюджету та інших джерел.

Дані для цього Реєстру збираються з різних уже існуючих державних реєстрів від Міністерствафінансів, МВС, Міністерства освіти і науки, Державної судової адміністрації, Пенсійного фонду, МОЗ, Міністерства соціальної політики, ЦВК, Державної прикордонної служби та інших відомств.

Реєстр містить наступні дані:

ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство,

місце проживання та перебування,

сімейний стан (наявність дітей),

освіта, професія, місце роботи,

стан здоров’я,

військово-облікова спеціальність,

відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень,

відомості про батьків,

реквізити внутрішнього та закордонного паспорта,

наявність підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану,

ІПН,

оцифрований образ обличчя,

дані про судимість,

номер телефону,

адреса електронної пошти,

інформація про дозволи на володіння зброєю

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