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На Одещині розкрили маршрут втечі “ухилянтів” із різних областей

На Одещині розкрили маршрут втечі “ухилянтів” із різних областей

Чотирьох “ухилянтів” та організатора їхньої переправки через кордон затримали вночі прикордонники Ізмаїльського загону неподалік села Кубей. Ще двоє чоловіків призовного віку намагалися перетнути кордон самостійно.

Прикордонники розповіли, що за договором ділок мав доставити на кордон на своєму автомобілі мешканців Харківщини, Одещини, Херсонщини та Запоріжжя. За таку послугу кожен із них мав заплатити по 3 тисячі доларів США.

Наразі організатора затримано, проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження.

На чотирьох осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.204-1 КУпАП.

Крім того, цієї ж ночі прикордонне вбрання на цьому напрямку затримало ще двох “ухилянтів” із Сумської та Полтавської областей. На порушників складено відповідні адмінпротоколи.

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