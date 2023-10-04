Мобилизация: в Украине уже работает электронный реестр военнообязанных

В Украине начал работать единый электронный реестр военнообязанных, который называется “Оберіг”. Сейчас продолжается работа по его наполнению.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, единый электронный реестр заполнен информацией о гражданах, которые подлежат мобилизации, более чем на 90%.

Это достаточно защищенный продукт, который не имеет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки чувствительной информации, —

заявил о надежности сервиса Михаил Федоров.

Предшествовало запуск единого реестра требования министра обороны Рустема Умерова. При заступлении на должность, он заявил, что в ближайшее время введут электронный военный билет, запустят единый реестр призывников и цифровизируют военно-врачебную комиссию.

По мнению чиновника, это почти обнулит коррупционную составляющую и снизит процент уклонистов среди призывников.

Справка.

Единый электронный реестр военнообязанных «Оберег» — государственный реестр, содержащий информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.

Эта электронная информационная система для сбора, хранения, обработки и использования персональных данных создана для военного учета граждан Украины. Создание и работа реестра финансируется из госбюджета и других источников.

Данные для этого Реестра собираются из разных уже существующих государственных реестров от Министерства финансов, МВД, Министерства образования и науки, Государственной судебной администрации, Пенсионного фонда, Минздрава, Министерства социальной политики, ЦИК, Государственной пограничной службы и других ведомств.

Реестр содержит следующие данные:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство,

место проживания и пребывания

семейное положение (наличие детей),

образование, профессия, место работы,

состояние здоровья,

военно-учетная специальность,

сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений,

сведения о родителях,

реквизиты внутреннего и загранпаспорта,

наличие оснований для выезда за границу во время военного положения,

ИНН,

оцифрованный образ лица

данные о судимости,

номер телефона,

адрес электронной почты,

информация о разрешениях на владение оружием.

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