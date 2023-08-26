Мобілізація: кого не призовуть у 2023 році – оприлюднено список

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена в країні через збройну агресію Росії. На даний момент термін дії військового стану продовжено до 18 листопада 2023 року.

При цьому є категорії військовозобов’язаних, які поки що мобілізовані не будуть.

Так, у поточному році на військову службу не будуть призвані такі категорії громадян:

залучені до роботи в органах державної влади, що працюють на критично важливих підприємствах;

непридатні за віком або за станом здоров’я;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти за участю у бойових діях;

батьки-одиначки, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину;

ті, хто на постійній основі доглядає за особами, які потребують опіки та догляду;

особи, засуджені за тяжкі злочини.

Нагадаємо, що загальна мобілізація передбачає чотири етапи. Під час кожного їх призову підлягають певні категорії військовозобов’язаних громадян.

У той же час, як пояснили в Генштабі ЗСУ, на даний момент ця система не діє – для кожної області розроблено особливий мобілізаційний план. Відомо лише існування таких документів, а подробиці розроблених Генштабом мобілізаційних планів тримаються у секреті.

Ще матеріали на тему: