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Мобілізація: кого не призовуть у 2023 році – оприлюднено список

Мобілізація: кого не призовуть у 2023 році – оприлюднено список

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена в країні через збройну агресію Росії. На даний момент термін дії військового стану продовжено до 18 листопада 2023 року.
При цьому є категорії військовозобов’язаних, які поки що мобілізовані не будуть.

Так, у поточному році на військову службу не будуть призвані такі категорії громадян:

  • залучені до роботи в органах державної влади, що працюють на критично важливих підприємствах;
  • непридатні за віком або за станом здоров’я;
  • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти за участю у бойових діях;
  • батьки-одиначки, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину;
  • ті, хто на постійній основі доглядає за особами, які потребують опіки та догляду;
  • особи, засуджені за тяжкі злочини.

Нагадаємо, що загальна мобілізація передбачає чотири етапи. Під час кожного їх призову підлягають певні категорії військовозобов’язаних громадян.

У той же час, як пояснили в Генштабі ЗСУ, на даний момент ця система не діє – для кожної області розроблено особливий мобілізаційний план. Відомо лише існування таких документів, а подробиці розроблених Генштабом мобілізаційних планів тримаються у секреті.

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