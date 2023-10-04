З фасаду одеського будинку вкрали експонат доби вуличного освітлення міста (фоторепортаж)

Будинок Шайкевича в провулку Ляпунових втратив артефакт — чавунний кронштейн газового ліхтаря. Якісь «одесолюби» вкрали річ, яку можна назвати своєрідною пам’яткою. Адже це був вуличний експонат, який розповідав перехожим про початок епохи вуличного освітлення міста.

Замість «пам’ятника» — дірки в стіні

Поки у провулку Ляпунових (колишній Ляпунова) рятують один старовинний будинок з іншого поцупили старовинний кронштейн.

Про це «Одеському життю» повідомила одеситка архітектор Олена Швець-Семерня:

У провулку Ляпунова у середині вересня 2023 року мародери вкрали чавунний кронштейн газового ліхтаря. До цього часу він зберігся на фасаді будинку номер сім (будинок Шайкевича)… Отак «люблять» Одесу сучасні жителі нашого міста.

Олена Володимирівна додала, що навіть в Вікіпедії у статті про провулок Ляпунових згадується цей кронштейн старовинного газового ліхтаря, що зберігся на фасаді будинку Шайкевича.

Додамо: про цей ліхтар прочитали ми не тільки в Вікіпедії. Письменник-краєзнавець Ростислав Александров свого часу писав:

Міською визначною пам’яткою вже можна вважати й дивовижний чавунний кронштейн газового ліхтаря, що дивом зберігся на фасаді будинку Шайкевича, приєднаний до труби, що виходить з землі. Сьогодні таких, давно «безголових», кронштейнів залишилися одиниці…

Побували ми у провулку, подивились: замість кронштейна — тепер тільки «сліди» на стіні чотириповерхового будинку. Тож висловлюємо щиру подяку Олені за те, що вона надала фотографії, на яких можна побачити цей кронштейн ще на своєму місці… Бо ж, як написала вона, «мені небайдуже все, що відбувається у нашому місті з архітектурною та культурною історичною спадщиною»…

Про епоху вуличного освітлення Одеси

Про епоху вуличного освітлення в Одесі розповідав одеський краєзнавець, педагог, автор книжок про Одесу Дмитро Жданов:

Газові ліхтарі в Одесі з’явилися 1850 року. Перший газовий ліхтар спалахнув 1 листопада 1850 року. Тоді їх встановили у кількості 24 штук та висвітлювали вони лише центр Одеси (частина Рішельєвської, Пушкінської, Приморський бульвар, а також перехрестя Катерининської з Ланжеронівською та Катерининської з Дерибасівською). Поступово газових ліхтарів ставало все більше і знадобилися виробничі потужності для забезпечення вуличного освітлення міста…

Час доніс до нас лише трохи більше десятка цих ліхтарів… Ще одним стало менше…

Дохідний будинок Шайкевича

Ну а сам будинок під номером сім у провулку Ляпунових — чотириповерховий, колишній дохідний… Його називають «стримано декорованим ліпниною». Як повідомляє Архітектурна фотобаза PhotoBuildings, створений у стилі еклектики, історизму.

На диво, ми застали ворота відкритими, що для наших часів на воєнному стані — рідкість. Милий старий двір з вуличними вазами і тишею, дикий виноград…

А ще — фасад, який потребує реставрації чи хоча б якогось обновлення…

І — характерна дірка на фасаді: тут ще нещодавно знаходився історичний кронштейн старовинного газового ліхтаря, який ми тепер можемо побачити тільки на світлинах…

А яка була цікава ідея, яку висловив свого часу Ростислав Александров: «Добре б, мабуть, поставити на один зі збережених кронштейнів виконаний під старовину ліхтар та прикріпити поруч дошку з пам’ятним написом…».

Фото авторки; фото з кронштейном ліхтаря надала Олена Швець-Семерня.