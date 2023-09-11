Мобілізація «по-новому»: трудова повинність, призов обмежено придатних та альтернативна служба

Мобілізація в Україні продовжується. Воєнний стан у країні продовжили до 15 листопада 2023 року. До того ж президент Зеленський заявив про прохання військових «дати можливість мобілізувати більше». Як планують змінити правила вручення повісток, кого закличуть і чи можна буде від служби в армії відмовитися, дізнавалася «Одеське життя».

Військову мобілізацію можуть замінити трудовою повинністю?

Водночас у Верховній Раді мають намір надати можливість чоловікам відмовитися від військової служби. Законопроект №9566 пропонує внести зміни до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Документ рекомендує мобілізувати лише «мотивованих патріотів». А українців, які не хочуть воювати, залучати до виконання робіт, що мають оборонний характер.

За словами авторів законопроекту, учасники бойових дій звертають увагу на те, що на передову направляють невмотивованих, примусово мобілізованих громадян, які на фронті «приносять лише зайві проблеми». А запропоновані зміни дозволять підвищити мотивацію захищати країну, зняти соціальну напругу, сприяти підтримці та зміцненню економіки та обороноздатності України.

Тобто у разі прийняття поправок до закону ТЦК зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими патріотами. А інші громадяни — без потреби тікати та ховатися від повісток — працюватимуть на економіку, а отже, і на обороноздатність країни.

Якщо законопроект ухвалять, військовозобов’язані зможуть письмово подати заяву до ТЦК про відмову від мобілізації за особистими чи релігійними переконаннями.

Залучення громадян до робіт оборонного характеру доручається ТЦК. З військовозобов’язаними, які подали заяву, укладатимуть робочі контракти на підприємствах оборонного призначення чи інших секторів економіки. Працювати вони зможуть за місцем проживання або у разі письмової згоди в інших регіонах країни. Зарплата контрактників має бути не меншою за мінімальну заробітну плату.

Водночас законопроект передбачає, що громадяни, які офіційно працевлаштовані на не менше 0,75 ставки або здійснюють підприємницьку діяльність, своєчасно сплачують передбачені законодавством податки та збори, не можуть бути залучені до виконання робіт оборонного характеру.

Кого мобілізують та куди направлять?

Загальні засади мобілізації регламентуються Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», рядом підзаконних актів, що нормують порядок дій державних органів, прав та обов’язків громадян.

Мобілізують в Україні такі категорії військовозобов’язаних:

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають або не мають військового досвіду;

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 18 до 25 років, якщо вони вже проходили строкову службу та перебувають у запасі або резерві;

призовники від 18 до 25 років, які не проходили термінову службу, – на контракт з ЗСУ;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки, визнані придатними чи обмежено придатними під час воєнного стану, якщо вони не скористалися правом на відстрочку або не засуджені за тяжкий злочин.

На передову навіть мобілізованих із військовим досвідом одразу не відправляють. Їх направляють до пункту постійної дислокації військової частини. Там протягом трьох-чотирьох тижнів проходить бойове злагодження — тренувальні заходи щодо навчання узгоджених дій у складі свого підрозділу.

Тих, хто не служив, направляють до навчальних центрів. Навчання має тривати щонайменше місяць, а для складних спеціальностей — і довший термін.

Чи можуть призвати обмежено придатних?

У період воєнного стану стандарти здоров’я військовозобов’язаних досить занижені. І, згідно із законом, ті, хто не придатний до служби у мирний час, може бути обмежено придатним під час війни.

Усі мобілізовані обов’язково мають пройти медичний огляд. Здійснюють його військово-лікарські комісії (ВЛК), які керуються Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України. Положення регламентує, в яких випадках військовозобов’язаного слід зняти з обліку, в яких він здатний виконувати свої службові обов’язки, в яких до військової служби придатний обмежено.

Лікарі визначають, де можна служити такому військовослужбовцю, а де категорично не можна. Таке рішення має прийматися з урахуванням військової спеціальності, посади, віку, фактично виконуваної роботи.

У разі незгоди з укладанням військово-лікарської комісії його можна оскаржити в комісії вищого рівня або в суді.

Чоловіки, визнані обмежено придатними до військової служби, непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладу флоту, морській піхоті. Такі військовослужбовці можуть бути у частинах чи підрозділах забезпечення, ТЦК, установах, організаціях, навчальних закладах.

Обмежено придатним військовослужбовцям законодавчо заборонено служити у підрозділах, які фактично виконують наступальні дії. Водночас закон не забороняє їм проходити службу на посаді діловода у штабі, що знаходиться в зоні бойових дій або неподалік неї. А от на виконання робіт, пов’язаних із фізичною працею, — облаштуванням бліндажів, окопів — обмежено придатних спрямовувати не мають права.

Порядки денний від двірників та «приводи» за зверненням ТЦК

Для того, щоб мобілізація в Україні стала більш ефективною, влада збирається змінити правила її проведення. Нововведення прописано у законопроекті №9566, зареєстрованому у Верховній Раді.

Документ пропонує змінити правила вручення повісток. Якщо законопроект ухвалять, їх матимуть право видавати комунальники — двірники, працівники керуючих компаній та ЖКСів, які керують ОСББ, домовласники. До того ж цю категорію громадян наділять повноваженнями збирати інформацію про військовозобов’язаних чоловіків та сприяти прибуття громадян на виклик до Територіальних центрів комплектування (ТЦК) — тобто військкомати.

Також законопроект передбачає зміни до Закону України «Про національну поліцію». Його автори пропонують внести до документа пункт, що закріплює право правоохоронних органів за зверненням доставляти до ТЦК громадян, які вчинили правопорушення за статтями 210 «Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку» та 210-1 «Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку». Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На сьогодні порушення статті 210-1 тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статті 210 — накладення штрафу у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як звільнитися із ЗСУ чи отримати відпустку за станом здоров’я?

На жаль, військово-лікарські комісії проводяться не завжди належним чином. В результаті — на передовій виявляються мобілізовані, які за станом здоров’я не можуть ефективно виконувати бойові завдання. Ось тільки автоматично звільнити з ЗСУ такого бійця не можна. Щоб отримати цю можливість, потрібно вимагати проведення нового медогляду.

Для цього військовослужбовцю треба подати своєму керівництву рапорт про звільнення за станом здоров’я з документами, що підтверджують підставу для цього. Потім бійця мають направити на ВЛК. Після обстеження комісія має видати йому довідку про стан здоров’я та, за потреби, звільнити від виконання службових обов’язків на строк до 30 календарних днів.

Висновок ВЛК прямує до військової частини. Якщо боєць визнаний непридатним до військової служби, негайно має бути віддано наказ про його звільнення. Якщо прийнято висновок про тимчасову непридатність, через шість чи 12 місяців військовослужбовець знову має пройти ВЛК. У цьому випадку він не йде у відставку, а звільняється у запас за станом здоров’я.

Альтернативний варіант – відпустка за станом здоров’я. Його надають на строк до 30 календарних днів і на той же період можуть продовжити. Отримати таку відпустку можна, якщо частини на той момент відсутні не більше 30% бійців тієї ж категорії.

Якщо керівництво відмовляє у проходженні медкомісії, протиправні дії можна оскаржити, зателефонувавши на гарячі лінії Міністерства оборони за номерами:

0-800-500-442;

0-800-500-410;

044-454-44-99.